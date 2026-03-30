Њемачка враћа азиланте: Сви кућама осим доктора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је данас, након састанка са предсједником Сирије Ахмадом ал-Шаром, да би око 80 одсто од приближно милион Сиријаца који живе у Њемачкој требало да се врати у Сирију у наредне три године, почевши од оних који су злоупотријебили систем азила или прекршили закон.
Мерц је навео да је, поред њега, то жеља и сиријског предсједника, истичући потребу за "поузданом опцијом репатријације" и јачањем сарадње са Сиријом, посебно када је ријеч о особама које "злоупотребљавају гостопримство Њемачке".
Он је, како пише Еурактив, нагласио да ће одређен број Сиријаца ипак да остане у Њемачкој, прије свега они који су добро интегрисани и запослени, укључујући стручњаке попут љекара.
Мерц је, такође, изјавио да сиријске избјеглице које су добиле азил у Њемачкој имају важну улогу у обнови своје земље и да ће Берлин помоћи онима који желе да се врате.
- Они ће играти важну улогу у Сирији након година разарања предузећа, школа, вртића и болница - рекао је он на заједничкој конференцији за новинаре, пренио је Ројтерс.
Коалициона влада на челу са Мерцом пооштрила је контроле над тражиоцима азила када је прошле године преузела власт, у тренутку док је расла подршка антиимиграционој партији Алтернатива за Њемачку.
Мерц је рекао да Њемачка жели да подржи процес обнове Сирије и да сарађује са владом у Дамаску како би помогла онима који желе да се врате, преноси Срна.
- У протеклих неколико недјеља израдили смо амбициозан заједнички програм обнове и повратка, који се сада спроводи - навео је он.
Ал-Шара је рекао да Сирија никада неће да заборави како је Њемачка отворила врата избјеглицама током грађанског рата и додао да двије земље обнављају партнерство.
- Радимо са нашим пријатељима у Њемачкој на успостављању модела циркуларне миграције који ће омогућити сиријским талентима да допринесу обнови своје земље - истакао је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму