Тајни знак у саунама значи само једно: Откривене "оргије" на форумима

Јавне сауне, парна купатила и купалишта у Бечу све више постају мјесто на којем се појединци окупљају ради договорених сексуалних односа. Форуми се открили да постоје и знакови којима се даје до знања да је особа расположена за сексуалне активности.
Посебно је осјетљиво то што се такви сусрети не дешавају изоловано, већ међу уобичајеним гостима. У објавама се детаљно описује како у парном купатилу треба једноставно чекати да се нешто догоди или циљано тражити особе истих намјера.
Поједини уноси су врло експлицитни. Један корисник наводи да је довољно остати унутра и временом уочити ко показује сексуално интересовање, док други описује сусрете који почињу у парном купатилу, настављају се у простору за одмор и завршавају у кабини са више особа.
Не изостају ни директни позиви. У објавама се тражи друштво одређеног профила или се описују претходни контакти, што указује на организованији карактер оваквих сусрета.
За остале посјетиоце, овакве ситуације могу бити веома непријатне. Више мушкараца је за „Винер цајтунг“ (Wiener Zeitung) изјавило да су били изложени интензивним погледима, наметљивој близини или праћењу од стране других гостију. Поједини наводе да брзо постане јасно да није ријеч о уобичајеном понашању. Описане су и ситуације у којима долази до непримјерених радњи без упозорења.
Сличне случајеве пријављивале су и жене. Према писању „Винер цајтунга“ (Wiener Zeitung), у Амалијенбаду (Amalienbad) су забиљежени случајеви у којима појединци узнемиравају госте погледима, врше притисак или се понашају на начин који је у супротности са правилима понашања.
Бечка купалишта (Wiener Bäder) истичу да не толеришу узнемиравање и примјењују политику нулте толеранције. У случају прекршаја предвиђене су мјере попут забране уласка и пријаве надлежним органима. У протекле двије године евидентирано је једанаест случајева сексуалног узнемиравања.
Истовремено, град наводи да постојање организованих сусрета у овом обиму није званично потврђено. Ипак, предузете су додатне мјере – појачане контроле, обучено особље и побољшано освјетљење у осјетљивим зонама. И сам форум на којем су се појављивале овакве објаве реаговао је, те су садржаји који именују конкретна купалишта као мјеста окупљања уклоњени.
