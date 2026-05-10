Шмит напушта БиХ: Ускоро саопштава одлуку

Аутор:АТВ
Коментари:4
Нијемац Кристијан Шмит подноси оставку на функцију за коју није ни имао одобрење Савјета Безбједности.
Пише ово "Истрага.ба" позивајући се на више неименованих дипломатских извора.
Како се додаје, Шмит би одлуку о оставци требало да саопшти ускоро.
Сличне информације преноси и портал "Аваз" који тврди да би Шмит своју одлуку могао да саопшти већ у сриједу и то након сједнице Савјета безбједности Уједињених нација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
09
21
57
21
46
21
42
21
27
Тренутно на програму