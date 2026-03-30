Анћелоти отписао БиХ

Славни италијански тренер и селектор Бразила Карло Анћелоти увјерен је да ће Азури у Зеници лако изаћи на крај са Босном и Херцеговином.
Бразил у ноћи с уторка на сриједу у америчком Орланду против Хрватске игра пријатељску утакмицу пред Свјетско првенство.
Пар сати раније знаће се је ли на СП отишла репрезентација коју је Анћелоти као играч представљао на два Мундијала.
Италија у уторак од 20:45 сати у Зеници игра против Босне и Херцеговине у финалу доигравања за СП. Азури су пропустили два посљедња СП-а, али Анћелоти је увјерен да се то неће догодити и трећи пут.
Пред утакмицу с Хрватском, Анћелоти је пожелио срећу селектору Италије Гатузу, играчу којег је годинама тренирао у Милану.
"Желим му пуно среће и веселим се што ћу га видјети на Свјетском првенству. Успјеће 100 посто или боље речено, да не изазивамо срећу, 95 посто. Препустимо то судбини. Једина сигурност је да би се Италија на СП-у нашла у не тако страшној групи. Тамо је једина јака екипа Швајцарска", поручио је Анћелоти.
