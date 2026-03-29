Трагедија на стадиону који отвара наредно СП, погинуо навијач

Аутор:АТВ
29.03.2026
10:22
Велика трагедија долази из Мексика гдје је локална полиција објавила да је један мушкарац погинуо уочи утакмице између Мексика и Португала.
Наиме, према наводима тамошњих медија, мушкарац је погинуо након што је пао са спољашње стране недовршеног стадиона "Банорте" који би требало да отвори наредно Свјетско првенство у фудбалу које се игра у јуну и јулу ове године.
Како наводе тамошњи медији, мушкарац је био под дејством алкохола и желио је да скочи са другог на први ниво ложа. Том приликом дошло је до трагичног исхода и констатована је смрт.
Треба истаћи да стадион, некада под називом "Азтека" није још у потпуности завршен и припремљен за утакмице које слиједе на Светском првенству. Хитна помоћ брзо се појавила на мјесту где је човјек пао, али њему није било помоћи.
Утакмица између Мексика и Португала одиграна је без голова, преноси Телеграф.
