Трагедија на стадиону који отвара наредно СП, погинуо навијач

АТВ

29.03.2026

10:22

Фото: Танјуг/АП

Велика трагедија долази из Мексика гдје је локална полиција објавила да је један мушкарац погинуо уочи утакмице између Мексика и Португала.

Наиме, према наводима тамошњих медија, мушкарац је погинуо након што је пао са спољашње стране недовршеног стадиона "Банорте" који би требало да отвори наредно Свјетско првенство у фудбалу које се игра у јуну и јулу ове године.

Како наводе тамошњи медији, мушкарац је био под дејством алкохола и желио је да скочи са другог на први ниво ложа. Том приликом дошло је до трагичног исхода и констатована је смрт.

Треба истаћи да стадион, некада под називом "Азтека" није још у потпуности завршен и припремљен за утакмице које слиједе на Светском првенству. Хитна помоћ брзо се појавила на мјесту где је човјек пао, али њему није било помоћи.

Утакмица између Мексика и Португала одиграна је без голова, преноси Телеграф.

