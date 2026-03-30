Logo
Large banner

Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?

Аутор:

АТВ
30.03.2026 12:41

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Газирана пића су дио свакодневице многих људи. Без обзира на то да ли је ријеч о класичним заслађеним напицима или њиховим "лајт" верзијама, редовна конзумација може имати различите ефекте на организам.

Када престанете да их пијете, тијело почиње да пролази кроз низ позитивних промјена, а стручњаци сматрају да се на тај начин може смањити ризик од гојазности и дијабетеса.

Симптоми одвикавања могу бити изражени

Иако се шећер не сматра зависношћу као неке друге супстанце, он има снажан утицај на допамински систем. Газирана пића садрже велике количине шећера, па његово избацивање може изазвати анксиозност, промјене расположења или осјећај нелагоде, налик благим симптомима апстиненције.

"Већина газираних пића садржи и кофеин, па престанак њиховог конзумирања може изазвати неколико дана умора, главобоље и тромости. Ипак, ови симптоми брзо пролазе", каже кардиолог Дариуш Мозафаријан.

Бољи фокус и стабилнија енергија

Редовно испијање газираних пића доводи до наглог скока шећера у крви — тзв. "шећерног налета", након којег слиједи пад већ послије једног до два сата.

"То исцрпљује енергију, концентрацију и расположење, али и повећава глад, што води ка преједању", објашњава Мозафаријан.

Када избаците газирана пића, енергија постаје стабилнија, фокус бољи, а жеља за храном мања — често већ након неколико дана.

Мања надутост

Промјене се брзо примјећују и у варењу.

"Газирана пића могу допринијети накупљању гасова у дигестивном систему, па њихово избацивање често смањује надутост", објашњава дијететичарка Ћианжи Ђијанг.

Мањи ризик од дијабетеса

Што дуже не пијете газирана пића, промјене у метаболизму постају израженије.

Истраживања повезују заслађене напитке са већим ризиком од дијабетеса типа 2, као и лошијим стањем код особа које га већ имају.

Већ након неколико недјеља без ових пића, могуће је боље регулисати ниво шећера у крви.

Чак и дијетални напици нису безазлени — показало се да особе које их замијене водом могу имати бољу гликемијску контролу и веће шансе за побољшање стања.

Можете изгубити килограме

Газирана пића повезују се са већом тјелесном тежином и вишим БМИ индексом.

"Ова пића садрже много празних калорија — енергију без нутритивне вриједности. Њиховим избацивањем смањује се укупан унос калорија и олакшава контрола тјелесне тежине", наводи Ђијанг.

Ипак, важно је имати у виду да је за мршављење пресудан укупан дневни унос калорија.

Кожа може изгледати боље

Избјегавање газираних пића може допринијети и љепшем изгледу коже. Рафинисани шећери негативно утичу на кожу, а свакодневно конзумирање ових напитака повезано је са већим ризиком од акни, нарочито код тинејџера.

Дугорочно здравији и дужи живот

Ако дуже вријеме не пијете газирана пића, смањујете ризик од хроничних болести.

Конзумирање двије или више чаша дневно повезано је са већим ризиком од пријевремене смрти, као и са порастом случајева дијабетеса типа 2 и срчаних обољења.

Велике количине шећера изазивају тзв. "метаболички хаос" — скокове инсулина, појачано стварање масти и друге штетне процесе.

"То временом доводи до висцералне масти, инсулинске резистенције, гојења и упала, а затим и до озбиљних метаболичких болести", упозорава Мозафаријан.

Дугорочно, избјегавање газираних пића може имати позитиван ефекат и на здравље мозга, јер постоји веза са мањим ризиком од можданог удара и деменције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gazirani sokovi

sokovi

organizam

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

16

09

16

08

16

07

16

03

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner