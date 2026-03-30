Почела посебна сједница НСРС о платама у јавном сектору

Почела је посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, а на дневном реду је повећање плата радницима у јавном сектору.
Пред посланицима је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у јавним установама у области здравства, Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама, као и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Српској.
Посланици ће разматрати и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда, Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе, те Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
На дневном реду је и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске и Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа.
Расправа је обједињена, а посланици ће гласати о предложеним тачкама по њеном завршетку.
