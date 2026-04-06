Медији пишу: Почели преговори о прекиду ватре на 45 дана?

САД, Иран и група регионалних посредника разговарају о условима потенцијалног прекида ватре на 45 дана, који би могао да доведе до трајног окончања рата, објавио је портал "Аксиос" позивајући се на четири америчка, израелска и регионална упућена извора.

Посредници разговарају о условима споразума у двије фазе, наведено је у извјештају.

Прва фаза била би потенцијално прекид ватре на 45 дана, током којег би се преговарало о трајном окончању рата. Друга фаза био би споразум о окончању рата, наведено је у извјештају.

Прекид ватре могао би да буде продужен ако би било потребно додатно вријеме за разговоре, пише "Аксиос".

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је "Волстрит џурналу" да Иран мора да отвори Ормуски мореуз или ће се суочити са нападима на кључну инфраструктуру од уторка увече, преноси Срна.