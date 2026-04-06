Logo
Large banner

У каквом је стању гасовод? Орбан кренуо ка мађарско-српској граници

Аутор:

АТВ
06.04.2026 07:54

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Премијер Мађарске Виктор Орбан кренуо је рано јутрос ка граници са Србијом да провјери да ли је све у реду са гасоводом на мађарској страни.

- Ускршњи понедељак, 6 ујутру. Умјесто поливања, идемо ка мађарско-српској граници. Јуче су покушали да дигну у ваздух гасовод на српском дијелу. Провјеравамо да ли је све у реду на мађарској страни. Јавићу се уживо са развојем догађаја - навео је Орбан у својој објави на Фејсбуку уз видео-снимак.

Мађарски премијер је у недјељу поподне сазвао хитну сједницу Савјета за одбрану те земље, након што су српске војне службе пронашле експлозивну направу и средства за њено активирање на критичној гасној инфраструктури која повезује Србију и Мађарску.

Након сједнице, Орбан је најавио да ће војне снаге које штите дио гасовода Турски ток који се налази у Мађарској бити додатно појачане. Орбан је на видео-снимку објављеном на његовом налогу на Фејсбуку јуче захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу на "брзом и ефикасном одговору".

Мађарски премијер је додао да у том инциденту није било повријеђених, као и да је предупређен "чин саботаже". Орбан је додао да гасовод ради нормално и без прекида.

Вучић је претходно саопштио да су на територији општине Кањижа пронађена два велика пакета експлозива са штапинима и истакао да је Војска Србије јуче успјела да предупреди акцију против виталних интереса земље као и да ће се Србија немилосрдно обрачунати са сваким ко мисли да угрожава њену виталну инфраструктуру.

Гасовод Турски ток годишње транспортује 7,5 до осам милијарди кубних метара и представља главну енергетску артерију Мађарске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Гасовод

Виктор Орбан

Кањижа полиција

Србија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner