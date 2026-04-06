У каквом је стању гасовод? Орбан кренуо ка мађарско-српској граници

Премијер Мађарске Виктор Орбан кренуо је рано јутрос ка граници са Србијом да провјери да ли је све у реду са гасоводом на мађарској страни.
- Ускршњи понедељак, 6 ујутру. Умјесто поливања, идемо ка мађарско-српској граници. Јуче су покушали да дигну у ваздух гасовод на српском дијелу. Провјеравамо да ли је све у реду на мађарској страни. Јавићу се уживо са развојем догађаја - навео је Орбан у својој објави на Фејсбуку уз видео-снимак.
Мађарски премијер је у недјељу поподне сазвао хитну сједницу Савјета за одбрану те земље, након што су српске војне службе пронашле експлозивну направу и средства за њено активирање на критичној гасној инфраструктури која повезује Србију и Мађарску.
Након сједнице, Орбан је најавио да ће војне снаге које штите дио гасовода Турски ток који се налази у Мађарској бити додатно појачане. Орбан је на видео-снимку објављеном на његовом налогу на Фејсбуку јуче захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу на "брзом и ефикасном одговору".
Мађарски премијер је додао да у том инциденту није било повријеђених, као и да је предупређен "чин саботаже". Орбан је додао да гасовод ради нормално и без прекида.
Вучић је претходно саопштио да су на територији општине Кањижа пронађена два велика пакета експлозива са штапинима и истакао да је Војска Србије јуче успјела да предупреди акцију против виталних интереса земље као и да ће се Србија немилосрдно обрачунати са сваким ко мисли да угрожава њену виталну инфраструктуру.
Гасовод Турски ток годишње транспортује 7,5 до осам милијарди кубних метара и представља главну енергетску артерију Мађарске.
