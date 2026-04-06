Отац Илона Маска тврди да је Епстин жив

06.04.2026 07:46

Ерол Маск отац Илона Маска
Ерол Маск, отац америчког предузетника Илона Маска, изјавио је да вјерује да је амерички финансијер и осуђени сексуални преступник Џефри Епстин још увијек жив.

„Он је дефинитивно жив. Епстајн није мртав. Нема сумње у то... Мислим, нема шансе да је мртав, чак ни приближно“, рекао је Ерол Маск.

Он је довео у питање званичну верзију Епстинове смрти, указујући на околности проналаска његовог тијела.

Према Масковим ријечима, безбједносне камере су биле искључене, а затворски чувари су спавали у вријеме инцидента.

Према подацима Министарства правде САД, недостаје 62 секунде снимка са надзорне камере у затвору у којем је Епстин био притворен - од 23:58:58 до 00:00 часова, што се приписује свакодневном аутоматском ресетовању старог система за снимање видеа.

Џиџи Хадид-05042026

Свијет

Џиџи Хадид о Епстиновим фајловима: "Никада нисам срела то чудовиште"

Епстајн је 2019. године у Сједињеним Америчким Државама оптужен за трговину малољетницима у сврху сексуалне експлоатације и завјеру за учешће у таквим активностима, а преминуо је је крајем јула те године.

Након истраге, америчке власти су закључиле да је извршио самоубиство.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Принц Ендру

Свијет

Ендруова кћерка жели да побјегне из државе након скандала са Џефријем Епстином, принц Хари жели да помогне

3 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Носи име најозлоглашенијег човјека на свијету: Склањали су дјецу од мене

4 д

0
Питер Менделсон

Свијет

Епстин тражио услуге док је био у затвору, Менделсон му помагао

4 д

0
Принц Ендру и Сара Фергусон

Свијет

Епстин све вријеме исмијавао принца Ендруа и његову супругу, овако je говорио о краљевском пару

5 д

0

Више из рубрике

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Земљотрес јачине 4,6 степени погодио Грчку

1 д

0
Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Свијет

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

1 д

0
Наставља се скандал оргијања на јавним купалиштима: Откривена нова димензија

Свијет

Наставља се скандал оргијања на јавним купалиштима: Откривена нова димензија

1 д

0
Ово је сатница за отварање Хормушког мореуза

Свијет

Ово је сатница за отварање Хормушког мореуза

1 д

0

