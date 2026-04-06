Отац Илона Маска тврди да је Епстин жив

Ерол Маск, отац америчког предузетника Илона Маска, изјавио је да вјерује да је амерички финансијер и осуђени сексуални преступник Џефри Епстин још увијек жив.
„Он је дефинитивно жив. Епстајн није мртав. Нема сумње у то... Мислим, нема шансе да је мртав, чак ни приближно“, рекао је Ерол Маск.
Он је довео у питање званичну верзију Епстинове смрти, указујући на околности проналаска његовог тијела.
Према Масковим ријечима, безбједносне камере су биле искључене, а затворски чувари су спавали у вријеме инцидента.
Према подацима Министарства правде САД, недостаје 62 секунде снимка са надзорне камере у затвору у којем је Епстин био притворен - од 23:58:58 до 00:00 часова, што се приписује свакодневном аутоматском ресетовању старог система за снимање видеа.
Епстајн је 2019. године у Сједињеним Америчким Државама оптужен за трговину малољетницима у сврху сексуалне експлоатације и завјеру за учешће у таквим активностима, а преминуо је је крајем јула те године.
Након истраге, америчке власти су закључиле да је извршио самоубиство.
