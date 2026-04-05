Џиџи Хадид о Епстиновим фајловима: "Никада нисам срела то чудовиште"

05.04.2026 15:20

Манекенка Џиџи Хадид
Фото: Таnjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Модел Џиџи Хадид је први пут проговорила о такозваним Епштајновим документима након што се њено име појавило у једном од његових имејлова.

Тридесетогодишња манекенка није коментарисала случај мјесецима, али је сада прекинула тишину одговарајући на коментар пратиоца на Инстаграму.

Помињање у имејлу из 2015. године

Име Џиџи Хадид појавило се у имејл поруци између Џефрија Епштајна и још увијек непознате особе у децембру 2015. године. У поруци, особа је питала Епштајна: „Како су сестре Хадид постале манекенке и зарадиле толико новца?! Не разумијем...“

Према писању Е! Њуза, Епштајн је одговорио: „Знате.“ Особа је одговорила: „Отац је платио агенцији“, на шта је Епштајн написао: „Не“, а затим додао: „Зато што прате упутства, то је тако једноставно.“

Одговор на коментар на Инстаграму

Након вишемјесечне тишине, Хадид је одлучила да реагује. Разлог је био коментар на једној од њених најновијих објава на Инстаграму, у којем је корисник написао: „Престала сам да те пратим јер не причаш о тим документима, Џиџи.“

Модел је оставио дугачак одговор на то.

„Никада нисам срела то чудовиште“

„Била сам ужаснута. Ужасно је читати да неко кога никада ниси упознао тако говори о теби, посебно у овом контексту. Никада у животу нисам срела ово чудовиште. Из те преписке ми је било очигледно да покушава да преузме заслуге за туђе каријере како би манипулисао својим жртвама, у овом случају особом која му је слала имејлове са питањима о мојој каријери“, почела је Хадид.

„Нисам коментарисала јер не желим да умањим приче његових стварних жртава. Међутим, ваш коментар ме је навео да схватим да можда није јасно, а важно је да знам: истина је, одрасла сам у привилегованим околностима. Али моји родитељи су ме штитили и научили ме вриједности напорног рада, истог рада који их је довео у ову земљу и омогућио им да изграде каријере“, наставила је.

„Моја мајка ме је лично водила на састанке агенција у Њујорку непосредно прије мог 18. рођендана. И сама је радила за две од њих током своје каријере, Мерилин и Форд. Састала сам се са десетак агенција, и само Мерилин, ИМГ и можда још једна агенција су ми понудиле уговор. Потписала сам са ИМГ 2012. године и од тада стално радим.“

„Бити поменута у тим документима, мислим да сам имала 20 или 21 годину када је тај имејл написан, је узнемирујуће. Желим да јасно ставим до знања да никада нисам имала никакве везе са тим одвратним човјеком. Нека гори у паклу“, закључила је.

