Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова оцијенила је да је Будимпешта на мети покушаја одузимања суверенитета, али да се она супротставила томе.
Коментаришући откриће експлозива у близини гасовода у Србији, који транспортује руски гас од Србије до Мађарске, Захарова је истакла да они желе да лише Мађарску суверенитета и то раде на различите начине.
- У политичком смислу покушавају да се мијешају у унутрашње послове и изборе, у економском смислу наметањем одлука које штете економији и добробити Мађара и на крају покушавају да спријече Мађарску да добије висококвалитетне ресурсе по разумним цијенама - истакла је Захарова, а преноси Срна.
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је данас да је телефоном обавијестио мађарског премијера Виктора Орбана о експлозивима откривеним у близини гасовода који транспортује руски гас из Србије у Мађарску.
Он је додао да су војска и полиција, уз помоћ паса трагача, код Кањиже, на локацији удаљеној неколико стотина метара од гасовода са Мађарском, пронашли два ранца са експлозивом и штапинима.
