Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за националну безбједност

05.04.2026 11:47

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан заказао је хитну сједницу Савјета за националну безбједност због експлозива пронађеног у Србији.

Он је на свом налогу на "Фејсбуку" потврдио да су власти Србије пронашле снажну експлозивну направу и средства за њено активирање на критичној гасној инфраструктури која повезује Србију и Мађарску.

"Истрага је у току. Сазвао сам хитни савјет за одбрану за данас послије подне", навео је Орбан на "Фејсбуку".

По одобрењу Вишег јавног тужилаштва у Суботици, припадници Управе криминалистичке полиције, са Војном полицијом и другим јединицама Војске Србије, ангажовани су од раних јутарњих часова на блокади и претресу дијела територије у општини Кањижа ради потраге за недозвољеним материјама опасним по животе грађана и виталне инфраструктурне објекте у том дијелу Републике Србије.

На терен на територији Кањиже, у селима у околини, изашли су припадници УКП-а, војне полиције, 72. специјалне бригаде и припадници других јединица МУП-а.

