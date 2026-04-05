Шеф ВБА открио гдје је произведен експлозив: Имали смо информације..

Шеф Војно безбедоносне агенције (ВБА) Ђуро Јованић открио је до сада непознате информације након што је у Кањижи пронађен експлозив неколико стотина метара од гасовода.
Он је нагласио да постоји много дезинформација у медијима које сугеришу да ће Војска Србије оптужити Украјину за могућу саботажу.
"Данас се након успјешне акције суочавамо са дезинформацијама. Трагамо за тим лицем и биће сигурно приведено. Питање је само хоће ли истрага трајати три дана или више мјесеци. Оно што хоћу да вам кажем јесте да дезинформације се настављају, дезинформације које указују да ће припадници војске Србије да раде за неку трећу страну тако што ће пронаћи украјински експлозив, а самим тим оптужити Украјинце да су они покушали да изврше ову диверзију. Шта значи ко је произвођач експлозива? То не значи да је то и наручилац. По ознакама не експлозиву недвосмислено се виде да је произведен у САД. Да ли ће неко да каже да у овом моменту САД-у одговара овако нешто? Упознајте јавност, Војска Србије је озбиљна институција и дословно ће извршити сваки задатак. Војска Србије се не мијеша у политичке процесе у Србији, а камоли у другој земљи. Ми настављамо са радом. Екипе раде са припремом свих доказа који су данас пронађени. Ми ћемо врло брзо изаћи са новим информацијама", рекао је Јованић.
Он је данашња дешавања оцијенио као врло успјешну акцију безбједносних служби.
"Мјесецима смо указивали врховном команданту Александру Вучићу да до нечега као што је ово може доћи. Да будем искрен, наишли смо на скептицизам. Као и у случају када смо морали да презентујемо релевантне показатеље да може доћи до угрожавања компресорских станица и гасне инфраструктуре. Државно руководство које води рачуна је рекло да је то изузетно скупо, али поред тога, изискује и огромна напрезања за припаднике војске. Оно што хоћу да кажем да данашњој оперативној акцији је претходио добар оперативни рад на терену, добра размјена информација са сродним службама. Располагали смо информацијама да ће лице из групе миграната које је војно оспособљено, покушати да изврши диверзију на гасној инфраструктури. Оно са чиме смо се суочавали је био велики број дезинформација о времену и начину.
Два ранца са око четири килограма пластичног експлозива и материјал за израду експлозивне направе пронађени су у рејону села Велебит, Зимоњић и Трешњевац код Кањиже, у непосредној близини гасовода са Мађарском, речено је из Вишег јавног тужилаштва у Суботици.
Након увиђаја обављеног на дијелу пута између Горњег Брега и Војводе Зимоњића дежурни тужилац је за ТВ "Пинк" рекла да је случај квалификован као кривично дјело недозвољена производња, држање и промет оружја и експлозивних материја у стицају са кривичним дјелом диверзије.
"Пронашли смо два ранца у којима се налазило око четири килограма материје, за коју се претпоставља да се ради о пластичном експлозиву. Предузећемо све неопходне радње да буде пронађен починилац кривичног дјела", поручили су из Тужилаштва.
Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је данас, након сједнице Савјета за одбрану те земље, да ће војне снаге које штите дио гасовода Турски ток који се налази у Мађарској бити додатно појачане.
Мађарски премијер је додао да у том инциденту није било повријеђених, као и да је предупређен "чин саботаже". Орбан је додао да гасовод ради нормално и без прекида.
Орбан је у видео-снимку објављеном на његовом налогу на Фејсбуку захвалио предсједнику Србије Александру Вучићу на "брзом и ефикасном одговору", након што су српске власти пронашле експлозивну направу и средства за њено активирање на критичној гасној инфраструктури која повезује Србију и Мађарску, након чега је Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за одбрану.
