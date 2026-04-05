Шта ће се десити у уторак? Најжешћа пријетња Доналда Трампа до сада

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп упутио је до сада најжешћу пријетњу Ирану да ће уколико не отворе Хормушки мореуз живјети у паклу.
"Уторак ће у Ирану бити Дан електрана и Дан мостова, све у једном. Неће бити ничега сличног томе! Отворите је*ени мореуз, ви луди гадови, или ћете живјети у паклу - САМО ГЛЕДАЈТЕ! Нека је хвала Алаху", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Truth social".
Трамп је и раније пријетио нападима на иранску енергетску инфраструктуру ако Техеран не отвори Хормушки мореуз.
У својој претходној објави на истој мрежи писао је о спасавању члана посаде авиона Ф-15 који је био тешко рањен након рушења изнад Ирана.
Свијет
"Иранска војска га је интензивно тражила, у великом броју, и била је близу", поручио је.
Додао је да је ријеч о високом часнику те да је операција спашавања била изузетно ризична.
"Овакве акције ријетко се изводе због опасности за људе и опрему", навео је.
Трамп је посебно похвалио америчку војску због изведене операције.
"То је невјеројатан показатељ храбрости и способности свих укључених", написао је.
Према доступним информацијама, ријеч је о једној од најризичнијих операција спашавања у актуалном рату, у којем су америчке снаге дјеловале дубоко на територију Ирана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
22 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д1
Најновије
Најчитаније
08
53
08
46
08
43
08
37
08
34
Тренутно на програму