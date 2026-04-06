Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

ATV
06.04.2026 08:46

Никола Шобот в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске
Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника и свих оних које раде у здравственом систему, каже Никола Шобот в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

"Био је разговор са синдикатима, 5 % је увећање линеарно за све, али је 250 КМ нето здравственог додатка за све медицинске раднике.Тиме смо обухватили 70% запослених у Универзитетском клиничком центру. Оно што синдикати нису задовољни је само 5% за оне који нису потпали под медицински додатак тј. под ових 250 КМ. Кад се то узме у обзир, медицински радници у зависности од своје плате увећање од неких 13 до 18% , тако да то није 5, јер је 5 само за немедицинске.", рекао је Никола Шобот в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Шобот наглашава да је ово само први корак у повећању плата и статуса здравствених радника као и свих оних који раде у здравственом систему.

"Ја од кад сам на челу Универзитетског клиничког центра имао сам разговоре са представницима синдиката и све оно што смо договорили и што је било могуће урадити је већ урађено. Увијек је опредјељење да будемо на услузи радницима, да сви они који долазе у Универзитетски клинички центар дођу сретни и задовољни на свој посао јер мислим да само такав радник може да одради оно што је пред њим, нарочито у здравству и послу који је врло тежак и врло захтјеван. То су људи према којима ја увије исказујем поштовање", каже Шобот.

Према ријечима Шобота, људима највише смета неправда тако да се у разговору труде да пронађу ствари који се неправде према одређеном броју радника. Циљ је унапријеђење система кроз дијалог и сарадњу.

"Годинама је призната висока школа. Кроз систематизацију смо отворили 90 радних мјеста. Управо је систематизација у припреми да препознамо људе који су улагали у своје образовање и знање како кроз одређене руководеће позиције тако и кроз коефицијент односно платне листе", рекао је Шобот.

Према саопштењима министра здравственим радницима је плата здравственим радницима од 2018. године па до сада је повећана 9 пута, само задњи пут је повећање остварено прошле године у износу од 100 КМ, каже Шобот.

