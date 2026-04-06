Кћерка Зорице Брунцлик подијелила емотивну поруку: "Имати вас уз себе значи имати..."

06.04.2026 14:07

Зорица Брунцлик
Фото: Youtube/ Zorica Brunclik

Кћерка пjевачице Зорице Брунцлик и Мирољуба Аранђеловића Кемиша подијелила је на друштвеним мрежама емотивну поруку упућену њеној породици.

Домаћа јавност недјељама бруји о здравственом стању легендарне пјевачице Зорице Брунцлик, која је недавно оперисана и због болести привремено одсутна са снимања музичког такмичења "Пинкове звезде". Због нарушеног здравља, Зорицу у емисији тренутно мијења њен супруг Мирољуб Аранђеловић Кемиш.

У овим тешким тренуцима за породицу, на Инстаграму се огласила пјевачицина ћерка Злата Вујовић, подијеливши дирљиву објаву која је изазвала велику пажњу.

Неда Украден о здравственом стању Зорице Брунцлик: ''Озбиљно је болесна''

Злата је подијелила фотографију такмичара Игора Лошића, чији је Зорица ментор, уз емотивне ријечи захвалности.

"Имати вас уз себе значи имати подршку, искрен савјет и вјетар у леђа у сваком тренутку. Хвала што сте дио мог пута", стоји у објави на којој су означени и Зорица Брунцлик, њен супруг Кемиш, као и сама Злата.

Бројни фанови и колеге са естраде дубоко су погођени вијестима о угроженом здрављу Зорице Брунцлик и пјевачици свакодневно упућују жеље за што бржи опоравак, а пјевачица Неда Украден показала је поруку коју је послала колегиници након операције.

