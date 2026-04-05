Откривено како је пропао бизнис Хариса Џиновића

05.04.2026 20:12

Фото: Youtube/ screenshot

Познати пјевач Харис Џиновић важи за једну од највећих звијезда на нашим просторима, али мало ко зна да се у једном периоду свог живота опробао и у угоститељству у Француској.

Међутим, како је и сам признао, то се показало као веома лоша одлука.

Харис Џиновић купио кафану

Наиме, Џиновић је пуних дванаест година живио у Паризу, гдје је са пријатељем одлучио да купи локал, а мотив за овај пословни подухват био је потпуно неочекиван.

- У Паризу сам остао десетак, дванаест година, можда и више. Пријатељ и ја смо ту купили кафану да имамо гдје да пијемо, а да нас не тјерају конобари кад је фајронт. Никада нисам мислио, нити имао намјеру да микрофон замијеним тањиром, али да имамо кафану у којој ћемо пити докад хоћемо и да ми себи направимо фајронт, то нам је био мерак - почео је био Џиновић.

Себе сматра кривим што није дуже радила

Иако су у то вријеме имали могућности да себи приуште овакав луксуз и иако је кафана радила "фино", бизнис је након само три године пропао, а пјевач је признао да је управо он био главни кривац за то.

- Највећи сам кривац што није остала од данас или остала дуже од три године. Зато што сам био најбољи гост ту. Како год дође неко, рекао сам: "рачун мени", "ово иде на мене", "овај не мора платити" и све тако у круг – искрен је био Џиновић за Блиц.

Крајњи резултат оваквог вођења посла био је финансијски колапс. Када би на крају дана питао колико су зарадили, добијао је одговор да имају новца само за набавку, због чега су на крају морали да продају локал, након чега се пјевач вратио на наше просторе.

О кћерки Ђини која је отишла од куће

Харис је недавно открио и како је поднио одлазак из породичног дома кћерке Ђине, која се недавно преселила у Шпанију.

- Као и сви родитељи који имају кћерке од 22, 23 године. Кћерке одлазе од куће, или се удају, ил’ студирају. То је сасвим нормално – рекао је Харис, а потом открио да ли је разговарао са потенцијалним зетом.

- Е зета не знам – додао је Харис.

Пјевач је говорио о подршци која је многим пјевачима потребна, али у његовом случају то није било неопходно.

- Нисам имао никад подршку у каријери. Ко да ме подржава, како, на који начин? Кад ја пишем пјесме, пјевам, компонујем, аранжирам, путујем… Каква подршка? То ми не недостаје. Али нико не зна на који начин их ближњи подржавају. Подршка је мени када изађем на сцену, и ако видим да је публика добро расположена, и ако направим добар концерт, атмосферу, синергију са публиком… То је онда подршка. Онда је то нешто опипљиво и то се види – објаснио је Харис.

О сујети на естради

Харис је признао и да је могуће да влада сујета на естради.

- Вјероватно влада. Пјевачка каста, има тога међу људима као и у свим осталим браншама. Тако да нису пјевачи изузети. Има ту и љубомора, прича и причица, свега и свачега као што се дешава по разним канцеларијама у другим дјелатностима – рекао је Харис и открио да ли је некада и на својој кожи осјетио ту врсту љубоморе:

- Можда некада негдје. Ја се не обазирем на то. Што би неко био љубоморан? Али ако је и неко, ја то не знам, могуће да јесте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

