Кристијан Голубовић добија некретнину на поклон, Стелин дечко донио одлуку

Аутор:АТВ
Након низа потресних догађаја и стравичног открића када је Стела Савић, другарица Кристијана Голубовића, макар тако тврди он, пронађена мртва у вентилационом отвору, јавност не престаје да бруји о овом случају.
Сада се у центру пажње нашао њен дечко, Миша Паскулов, који је са покојном дијелио посљедње године живота.
Након незапамћене трагедије која је узнемирила јавност, Миша Паскулов је одлучио да склопи несвакидашњи договор са Кристијаном Голубовићем, чија је Стела Савић била пријатељица. Како је Паскулов открио, Голубовић му је понудио помоћ у овим тешким тренуцима и њих двојица су направили пакт.
- Договорио сам се са Кристијаном да ово средимо и да он буде мој старатељ, да ме чува док сам жив, изјавио је Миша, истичући да је у Голубовићу пронашао једини ослонац након губитка партнерке.
- Једино ми је остао Кристијан, вјерујем му, додао је он.
Договор, међутим, има и своју материјалну страну. Паскулов је открио детаље понуде коју је добио од бившег ријалити учесника.
- Предложио је да ми помогне финансијски, да ме гледа и да му оставим стан, објаснио је дечко покојне Стеле.
Овај усмени договор ускоро би требало да добије и званичну, правну форму, јер су обојица одлучни да испоштују дато обећање.
- Направићу уговор са Кристијаном, договорили смо се тако и један другом смо дали руку - закључио је Паскулов.
Кристијан се бори за имовину
Иначе, након трагичне смрти Стеле Савић, која је пронађена мртва у вентилационом отвору, ријалити звијезда Кристијан Голубовић најавио је жестоку правну борбу за њену имовину. Он тврди да је једини законски наследник своје дугогодишње пријатељице.
– У овој кући су моје вриједне ствари. Ја сам ставио браву да не може нико да уђе. Сва права имам да располажем њеном имовином. Ја не могу да узмем само што сам дао. Ја имам и усмено и писмено да сам ја био њен легитимни старатељ за било шта да се њој деси. Имам документовано да ми је рекла да послије њене смрти могу да располажем.
