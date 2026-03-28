Зорица Брунцлик открила када је схватила да је Кемиш човјек њеног живота

28.03.2026

14:57

Пjевачица Зорица Брунцлик недавно је због здравствених проблема и жирирање у "Пинковим звездама" ставила на паузу. Била је хоспитализована, па оперисана, што су све биле вијести које су и те како забринуле како њене фанове, тако и познате пријатеље који су јој и јавно пожељели брз опоравак.

Супруг Мирољуб Аранђеловић Кемиш аконто њеног стања у јеку читаве драме није се оглашавао за јавност. Све вријеме је био уз њу, а на себе је преузео и њене обавезе око талент-шоуа. Послије појединих колега, наиме, и он ју је одмјењивао, као највећа подршка.

Зорица је сада пуштена на кућно лијечење, а никада није била тајна колико је Кемиш умио да јој се нађе.

Својевремено, говорећи баш на ту тему, Брунцликова је испричала како је после губитка мајке Златије - што је изузетно тешко поднијела - Аранђеловић њој својим дјелима показао "да је заиста човјек њеног живота".

- Тешко сам поднијела смрт мајке. Тада сам схватила да је Кемиш човјек мог живота, јер је био са мном 24 сата; ја сам само жељела да одем за мамом, без обзира на дјецу... Он је имао једну врећу која се креће, једног зомбија. Тада нисам била свјесна тога... Тада сам изгубила моћ говора, опадала ми је коса. У једном тренутку сам се туширала и нисам била свјесна да ми цијела коса пада по тијелу. Угледала сам њега, а он је само рекао: "Бакице много смо те вољели, али немој да ми је узимаш" - присјећала се била пјевачица са сузама у очима, а потом је додала:

- Тада сам се тргла и схватила. Он је са мном боловао ту бол, максимално ми је помогао и у тим тренуцима сам схватила да је он човјек за мене.

Потом, признала је како је било дана када не би повјеровала да јој неко каже да је Кемиш човјек њеног живота.

- Схватила сам да је живот толико пролазан и кратак... Много сам била популарна, много сам радила. Партнере сам тада упознавала у ходу. Мислила сам да је то разлог због којег нисмо били сродне душе и због којих смо се разилазили. Да је мени неко онда причао да је Мирољуб човјек мог живота, не бих му вјеровала, али ето, ми смо се нашли - објаснила је она, дотакавши се и извјесних шушкања да је он женскарош.

- Он је мене нервирао јер је био женскарош; ја сам имала неки афтер парти послије концерта у Сава центу, а он је тада позвао и прошле и садашње и будуће жене (смијех) - насиејала се била пјевачица једном у "Премијери - Викенд специјалу".

