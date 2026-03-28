Дарко Лазић се осврнуо на негативне коментаре: ''Кажу - срам ме било што пјевам, а ја издржавам 3 породице''

28.03.2026
Пјевач Дарко Лазић одржао је концерт у Словенији, што је био његов први наступ након недавне трагедије у којој је погинуо његов рођени брат.
Пјевач је признао да има негативних реакција због његовог повратка музици с обзиром на то да није прошло ни мјесец дана од несреће у којој је страдао његов брат, али поручује да мора да се врати обавезама јер од тога живи.
"Не знам шта бих рекао... Прихватио сам то, једноставно... Живот иде даље, а нажалост понекад живот није фер, али мој посао је да пјевам и морао сам да наставим да пјевам. Притом, знам да први он не би желио да прекинем да пјевам. Нешто сам скоро прочитао, да су људи почели увелико да коментаришу нешто, као, "срам те било, није прошло ни 40 дана, већ идеш да пјеваш...". Само сам у себи помислио, па чекајте, људи, имате ли ви мало респекта и да напишете тако нешто? Ипак ја морам да издржавам и три породице" рекао је за Телеграф.рс.
"Без обзира на све, ово је посао као што је и сваки други посао, и само бих ову поруку послао и људима који пишу те глупе коментаре. Да им кажем, не бих пожелио никоме да доживи ово што сам ја доживио. Само ја знам колики је бол у моме срцу и колико ми је тешко. Да мало мање гледају шта ја радим, да гледају свој живот, и да им пожелим срећу и здравље прије свега, то је најбитније. И да никад у животу не доживе ово што сам ја доживио", казао је пјевач и додао:
"И они имају посао, свако коме се деси нека трагедија иде да ради, сви остали људи на овом свијету имају посао и морају да раде, па тако и ја морам да радим свој посао. Због себе првенствено, због њега, због моје породице", закључио је Лазић.
