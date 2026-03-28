Један знак проживљава пакао у наредне двије седмице

28.03.2026

11:26

Ретроградни Меркур у Рибама трајао је од 26. фебруара до 20. марта. Међутим, завршетак ретроградног кретања не значи тренутни крај мука, сада долази постретроградни период, који често доноси додатну конфузију.

Период ретроградног Меркура доноси познате проблеме, неспоразуме, кашњења, техничке компликације.

Хроника

Изнајмио аутомобил и није вратио, не јавља се на позиве

Иако многи мисле да се након завршетка ретроградног транзита све враћа у нормалу, астрологија упозорава да још није крај. Слиједе двије недјеље постретроградне сјенке, када се стари проблеми могу поново појавити.

Шта је постретроградна сјенка?

Постретроградна сјенка означава вријеме када Меркур већ иде директно, али још пролази кроз степене које је "прешао" док је био ретроградан. У пракси, стари проблеми и неспоразуми могу се поново појавити, разјаснити или привремено закомпликовати ситуацију.

Овај период обично траје око двије недјеље, а енергија је и даље нестабилна, посебно у комуникацији, уговорима, папирологији и доношењу важних одлука.

Регион

Амерички носач авиона упловио у луку близу БиХ

Грешке настале током ретроградног Меркура могу се сада распетљавати, али и даље постоји ризик од погрешних процјена, брзоплетих одлука и конфузије. Стрпљење и опрез и даље су кључни.

Ко ће највише осјетити посљедице?

Рибе ће највише бити погођене постретроградном сјенком.

Будући да је ретроградни Меркур био у овом знаку, оне ће најдуже осјећати посљедице, емотивну конфузију, враћање старих дилема, неразјашњене односе и нејасне поруке из прошлости.

Рибе могу осјећати и унутрашњу збуњеност, као и тешкоће у изражавању мисли, док их околина можда погрешно разумије.

У овом периоду важно је да не доносе нагле одлуке, посебно када је ријеч о љубави, послу или финансијама.

Колико ће трајати ефекти?

Постретроградна сјенка Меркура траје још око двије недјеље, али за Рибе ефекти могу бити продужени док се све ситуације започете током ретроградног Меркура потпуно не разријеше.

Тек тада долази олакшање и стабилнија енергија.

До тада, савјет је јасан - стрпљење, пажљиво бирање ријечи и полако, без форсирања, јер лекције ретроградног Меркура још увијек трају, пише "Информер".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

Занимљивости

За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

13 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Знате ли како су хороскопски знакови добили имена?

14 ч

0
За ове знакове слиједи 6 година лудачке среће: Претвориће у злато све што дотакну

Занимљивости

За ове знакове слиједи 6 година лудачке среће: Претвориће у злато све што дотакну

19 ч

0
Хороскоп за петак: Данас стижу вијести које ће многима промијенити дан

Занимљивости

Хороскоп за петак: Данас стижу вијести које ће многима промијенити дан

23 ч

0

12

04

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

12

02

Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

11

58

Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

11

57

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

11

54

Екипе Електро Бијељине на терену: Снијег узроковао мање кварове

