За ове знакове ће 31. март бити судбоносан

Аутор:АТВ
27.03.2026
Сам крај марта 2026. доноси снажан енергетски заокрет - након турбулентног периода пуног преиспитивања, многи ће коначно осјетити олакшање.
Астролошки гледано, завршница мјесеца активира теме нових почетака, затварања старих поглавља и доношења важних одлука које се више не могу одлагати.
Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке
Међутим, за два хороскопска знака, 31. март може бити дан који мијења све.
За Дјевице, крај мјесеца доноси кулминацију свега што се скупљало седмицама. Током марта су већ биле суочене са темама односа, повјерења и личних граница, а сада долази тренутак када више нема бјежања од реалности. Крај марта овом знаку може донијети раскид или редефинисање односа, изненадно разочарање у блиску особу, али и велико лично ослобађање.
Ово је тренутак када Дјевица коначно престаје да "крпи туђе проблеме" и почиње да ставља себе на прво мјесто.
Порука дана: Не мораш више да носиш оно што није твоје.
Ухапшен чувени Тајгер Вудс
Лавови улазе у посљедње дане марта са јаким унутрашњим притиском. Током мјесеца су давали много – емоције, енергију, подршку – али нису увијек добијали исто заузврат.
Управо 31. март им доноси важан разговор или суочавање, прекид токсичног односа или одлуку да више не пристаје на минимум. Ово је дан када Лав престаје да ћути и коначно каже оно што дуго држи у себи.
Порука дана: Твоја вриједност није нешто што треба доказивати.
Крај мјесеца носи енергију затварања циклуса и припреме за нови почетак, посебно након јаких планетарних помјерања током марта.
Водостај нагло расте: Могуће изливање Милошевице у насељима у Приједору
То значи:
Ако сте Дјевица или Лав, 31. март може бити дан који руши илузије, поставља границе и мијења ток наредних мјесеци.
Није нужно лак, али је кључан за лични раст, преноси Она.рс.
