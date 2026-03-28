Огласило се Тужилаштво о погибији дјевојке на Филозофском факултету

АТВ

28.03.2026

11:34

Трагедија на Филозофском факултету, погинула дјевојка
Фото: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Више јавно тужилаштво (ВЈТ) огласило се поводом трагедије која се догодила у четвртак увече на Филозофском факултету у Београду када је живот изгубила студенткиња Милица Живковић (25).

Како је речено у саопштењу, полиција данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду наставља са узимањем исказа и прикупљањем доказа у вези са безбједносним пропустима на факултету усљед којих је 26. марта око 22:40 часова на петом спрату Филозофског факултета Универзитета у Београду дошло до пожара који је изазван пиротехничким средствима.

Након тога је студенткиња Милица скочила, или је пала, са петог спрата на плато испред факултета и преминула на лицу мјеста.

Како незванично пише "Информер", у току пријеподнева изјаве у полицији треба да дају руководилац студијског програма модерне и савремене умјетности на том факултету Ј. Ч, заступник фирме за обезбјеђење "Сфинга" д.о.о. Д. И. и И. О, координатор обезбјеђења у фирми "Сфинга" д.о.о.

По потреби ће бити узете изјаве и од других лица.

Подсјетимо, јуче поподне је саслушан декан Филозофског факултета Данијел Синани и још неколико запослених.

Тужилаштво је наложило полицији да им током испитивања постави низ питања која се тичу безбједносних пропуста на Филозофском факултету, смрти студенткиње, уношења и складиштења пиротехнике у државној високошколској установи и низ других питања која треба да дају одговор - ко је крив за ову трагедију?

Полицији је јуче од стране Посебног одјељења за сузбијање корупције ВЈТ у Београду упућен захтјев за прикупљање потребних обавјештења и обављања разговора у вези са безбједношћу студената и запослених на факултету, те сумње да је извршено кривично дјело Несавјестан рад у служби из члана 361 став 3 у вези става 2 И 1 Кривичног законика, саопштено је из тужилаштва.

