Завршена Требиње вертикал трка - ово су побједници

Теодора Бјелогрлић

28.03.2026

11:47

Требиње вертикал трка
Фото: Уступљена фотографија

Невен Цицовић побједник је Требиње вертикал трке у мушкој конкуренцији, који је стазу истрчао за 26 минута и 23 секунде.

У женској конкуренцији најбржа је била Алма Алијагић, која је на циљ стигла за 33 минуте и 11 секунди.

Овогодишња Трка у камену одржана је у скраћеном формату, због снијега које је претходних дана покрио врх Леотара.

Преко 200 тркача из читавог региона трчали су до Орлове греде 800 метара надморске висине.

Занимљиво је да се међу многобројним нашло и троје дјеце, који су ову захтјевну стазу прешли на леђима родитеља.

