Ако добијете ову поруку, никако је не отварајте: Нова СМС превара кружи Србијом

15.04.2026 17:14

Нова СМС превара о наводно неплаћеним саобраћајним казнама поново кружи Србијом. Ово није први пут да поруке са оваквим садржајем стижу грађанима Србије, без обзира у којој су мобилној мрежи.

У поруци коју је добио један читалац МОНДО портала, наводи се да га наводно Министарство саобраћаја упозорава да саобраћајне казне нису плаћене. У поруци се налази и wеб-линк на који би требало да се оде како би се провјерила казна, а сугерише се и да се одговори на поруку што никако не треба да урадите!

"Обавјештење Министарства саобраћаја: Послали смо вам више саобраћајних прекршаја, али систем показује да ваше казне за паркирање још увијек нису плаћене. Казне ће бити доспјеле за 24 сата, када ће се наплатити накнада за закашњење (приближно један одсто од укупног рачуна).

Да бисте избјегли губитке, молимо вас да платите што је прије могуће. Да бисте видјели детаљан рачун, одговорите са '1' и поново отворите СМС поруку или је копирајте и налепите у прегледач", наводи се у поруци.

СМС превара у Србији
Више из рубрике

Судија држи чекић у судници

Србија

Завршне ријечи у случају ''Бањска'': Приштински тужилац тражи доживотни затвор за тројицу Срба

6 ч

0
Предсједник Србије Александар Вучић заједно са руководством Републике Српске на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.

Србија

Вучић: Са руководством Српске сагледали смо стање безбједности

10 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшен Србин на КиМ, одређено му задржавање

12 ч

0
Саша Микић води вијести

Србија

Умро Саша Микић послије тешке болести

22 ч

0

Предсједник ММФ: Свјетска економија на граници фискалне одрживости, потребне хитне реформе

20

19

Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

20

17

Хакери упали на сајт који користе милиони: Ако имате овај алат за рачунар, у проблему сте

20

08

Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

19

57

Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

