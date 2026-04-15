Ако добијете ову поруку, никако је не отварајте: Нова СМС превара кружи Србијом

Нова СМС превара о наводно неплаћеним саобраћајним казнама поново кружи Србијом. Ово није први пут да поруке са оваквим садржајем стижу грађанима Србије, без обзира у којој су мобилној мрежи.
У поруци коју је добио један читалац МОНДО портала, наводи се да га наводно Министарство саобраћаја упозорава да саобраћајне казне нису плаћене. У поруци се налази и wеб-линк на који би требало да се оде како би се провјерила казна, а сугерише се и да се одговори на поруку што никако не треба да урадите!
"Обавјештење Министарства саобраћаја: Послали смо вам више саобраћајних прекршаја, али систем показује да ваше казне за паркирање још увијек нису плаћене. Казне ће бити доспјеле за 24 сата, када ће се наплатити накнада за закашњење (приближно један одсто од укупног рачуна).
Да бисте избјегли губитке, молимо вас да платите што је прије могуће. Да бисте видјели детаљан рачун, одговорите са '1' и поново отворите СМС поруку или је копирајте и налепите у прегледач", наводи се у поруци.
