Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

Аутор:АТВ
Коментари:1
Влада ФБиХ усвојила закључак којим ће се на Лондонској берзи задужити за 800 милиона евра.
Према усвојеном закључку Влада ФБиХ одобрава ангажман банака, заједничких водећих менаџера: "Bank of America", "Citi", "Deutsche bank" i "Raiffeisen Bank International", те задужује Федерално министарство финансија да са истима усагласи и закључи одговарајући уговорни аранжман и све друге потребне документе.
Одобрен је ангажман правног савјетника Baker Botts LLP London са којим ће уговорни ангажман након договора потписати Федерално министарство финансија.
Такође, Влада је именовала стручни тим за презентацију економске позиције ФБиХ међународним инвеститорима, у саставу: Горан Мирашчић, Кабинет Премијера Федерације БиХ; Самир Бакић, Федерално министарство финансија; Марио Глибић, Федерално министарство финансија; Алија Аљовић, Федерално министарство финансија; Ања Коловрат-Ротим, Федерално министарство правде.
Како пише у закључку, задатак стручног тима је свеобухватна презентација макроекономских показатеља, оквира фискалне политике, стања јавних финансија, те стратешких секторских информација и приоритета економске политике Федерације БиХ, с циљем осигурања адекватног приступа међународном финансијском тржишту.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 седм0
Економија
1 седм0
Економија
3 седм0
Економија
1 мј1
БиХ
21 ч0
БиХ
22 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму