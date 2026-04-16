Одбијена жалба Планет Софта, набавка изборних технологија додијељена америчкој фирми

Канцеларија за жалбе БиХ одбила је жалбу Планет Софта на одлуку ЦИК-а БиХ да посао набавке изборних технологија повјери фирми Смартматик чија је понуда 17 милиона КМ скупља.
Након ове одлуке извјесно је да ће ЦИК закључити уговор са америчком фирмом вриједан 74,5 милиона КМ.
Планет Софт би могао покренути и управни спор пред Судом БиХ.
На ове информације реаговао је и власник Планет Софта Ведран Јарић.
"Нису могли ни наши, а ни међународни фактори, да нас подмите да одустанемо, па су схватили да је лакше да крену путем злоупотребе и непоштовања свих прописа. Ко је нудио мито, ко је тражио мито, ко је и на шта зажмирио јавност ће сазнати ускоро", написао је Јарић.
У Канцеларији за жалбе налази се још једна жалба компаније Провис из Бијељине.
