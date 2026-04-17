Одређен притвор раднику Суда БиХ: Крао депонован новац

17.04.2026 18:51

Суд Босне и Херцеговине је донио рјешење којем је осумњиченом Сеаду Бублину одређен притвор у трајању од мјесец дана

Рјешење је донесено прихватањем приједлога Тужилаштва БиХ те је осумњиченом Сеаду Бублину одређен притвор у трајању од мјесец дана, наводи се у саопштењу за јавност ове институције.

Истакли су да је осумњиченом одређен притвор због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело “проневјера” те због опасности од бјекства.

На рочишту о одређивању притвора, одржаном данас, адвокат Адна Добојлић рекла је да се противи мјери притвора као најстрожијој мјери лишења слободе, да њен брањеник није негирао оно што му се ставља на терет и да је са свим органима сарађивао од хапшења и да је тражио предсједницу Суда да јој каже шта је урадио.

Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

Тужилаштво је раније саопштило да је поступало по пријави в.д. предсједнице Суда БиХ и издало наредбу полицијским службеницима СИПА-е за хапшење радника Суда БиХ.

Бублин се терети да је, као референт специјалист за извршење кривичних санкција и евиденцију привремено одузетих предмета у Суду БиХ, незаконито присвојио већи износ готовог новца који је био похрањен у канцеларији за депоновање предмета Суда БиХ.

