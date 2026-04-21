Logo
Large banner

Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

Аутор:

АТВ
21.04.2026 12:48

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: ATV

Кристијан Шмит није морао ни доћи овдје па ме не интересује ни његов одлазак, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик, одговарајући медијске наводе да би њемачки држављанин могао напустити БиХ.

"Република Српска је незаобилазан фактор у предлагању било код високог представника. То је оно што пише у Анексу 10. Ту сагласност није добио Кристијан Шмит, оставио је иза себе смеће које треба почистити. Не занима ме ни у политичком ни у биолошком смислу, то је један кретен, који је овдје апсолутно никакву пажњу, па ни питање када ће отићи и да ли ће отићи. Може да ради шта хоће", рекао је Додик.

Драган Човић, лидер ХДЗ-а је рекао да су разговарали са Шмитом те рекли да се није смјела донијети ниједна одлука високог представника у БиХ, него да народи морају сами преузети одговорност.

"Према оном што сам ја их тих разговора чуо, Шмит не размишља о брзом одласку, али о томе одлучују неки други. Видјећемо шта ће се десити", рекао је Човић

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

