Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

Кристијан Шмит није морао ни доћи овдје па ме не интересује ни његов одлазак, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик, одговарајући медијске наводе да би њемачки држављанин могао напустити БиХ.
"Република Српска је незаобилазан фактор у предлагању било код високог представника. То је оно што пише у Анексу 10. Ту сагласност није добио Кристијан Шмит, оставио је иза себе смеће које треба почистити. Не занима ме ни у политичком ни у биолошком смислу, то је један кретен, који је овдје апсолутно никакву пажњу, па ни питање када ће отићи и да ли ће отићи. Може да ради шта хоће", рекао је Додик.
Драган Човић, лидер ХДЗ-а је рекао да су разговарали са Шмитом те рекли да се није смјела донијети ниједна одлука високог представника у БиХ, него да народи морају сами преузети одговорност.
"Према оном што сам ја их тих разговора чуо, Шмит не размишља о брзом одласку, али о томе одлучују неки други. Видјећемо шта ће се десити", рекао је Човић
