"Конаковићева политичка комуникација не води помирењу, већ подиже тензије"

Аутор:

АТВ
18.04.2026 15:49

Sanja Vulic
Фото: АТВ

Иступи министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића на Анталија дипломатском форуму представљају недопустив ниво политичке комуникације и свјесно подизање тензија у региону, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

Вулићева је рекла да кориштење непримјереног рјечника, напади на предсједника Србије Александра Вучића и етикетирање лидера СНСД-а Милорада Додика не доприноси рјешавању проблема, већ продубљује подјела и нарушава ионако крхке односе.

"Умјесто овакве реторике, очекује се одговорно понашање и вођење политике у интересу стабилности, а не личне промоције и политичких обрачуна", истакла је Вулићева.

Она је нагласила да Милорад Додик није осуђеник, већ лидер српског народа.

"Док је Конаковић исфрустриран и у жалости", рекла је Вулићева.

Слушајући Кристијана Шмита, а не свој народ, Конаковић је доспио на ивици политичке пропасти.

"Ни Шмит који је према Додику и српском народу био немилосрднији од Хитлера, ни Сена Узуновић која ликује над убијеном српском дјецом и осуђује сваког Србина на казамат, нису помогли Конаковићу да БиХ постане унитарна, а српски народ истријебљен. БиХ ће бити дејтонска или никаква!", поручила је Вулићева.

