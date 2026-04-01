Ана Николић открила детаље Ралетовог здравственог стања: Све је горе и горе

Аутор:АТВ
Композитор Горан Ратковић Рале већ извјесно вријеме чека тешку операцију, а Ана Николић је сада открила нове детаље о његовом стању.
Ана, која тврди да њих двоје не причају, сада је открила све.
– Све је горе и горе, неће код љекара, али шта да му радим.
Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу
Он још није отишао на операцију, а ја апелујем да легне. Него, мора бити везан – рекла је она за "Hype".
На питање због чега је све тако, Ана је рекла:
– Па зато што нема то што треба да има – истакла је.
Горан Ратковић Рале прије неколико дана је дошао на Институт, спреман да легне у болницу и одради неопходну операцију срца. Ипак, данас је открио да је отпуштен из болнице и да мора још да сачека будући да тренутно има других здравствених проблема због којих је интервенција тренутно немогућа.
– Нисам добро. Имао сам неку операцију зуба и све ме живо боли. Нисам имао операцију срца, док ово не средим –истиче композитор, преноси Телеграф.
