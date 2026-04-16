Logo
Large banner

Шумахер се жени: Познати детаљи “ријалити вјенчања” с млађим дечком

Аутор:

АТВ
16.04.2026 15:46

Коментари:

0
Ралф Шумахер и његов момак Ејтан
Фото: Youtube/ RTL Exclusiv

Бивши возач Формуле 1, Ралф Шумахер (50), вјенчаће се са својим изабраником Етјеном (36), након свих скандала који су обиљежили њихову везу због Шумахеровог развода.

Етјен и Ралф су у вези од 2024. године, а путем друштвених мрежа су потврдили вијест о вјенчању.

Предвиђено је да све траје три дана, позивнице су већ послате, а занимљиво је да ће све бити снимано и приказано као ријалити под називом “Ралф и Етјен: Кажемо да”.

“Заједно пролазимо кроз живот, а ова серија показује управо то, нашу свакодневицу, посао, разлике и сличности”, рекао је Ралф.

Славље у Сен Тропеу

Све ће бити одржано у Сен Тропеу, серија ће имати четири епизоде, а финале ће бити приказано почетком јуна.

Ралф Шумахер је раније био у браку са Кором, а развод са њом су обиљежиле међусобне свађе и оптужбе.

Наводно, њу је највише разбјеснила његова објава да је у вези са Етјеном и тада је истакла како је “најбоље године потрошила на њега”, наводи Супер жена.

У браку који је трајао 13 година добили су сина Давида који се такође недавно оженио, али на вјенчање није позвао мајку, преноси ЦдМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ралф Шумахер

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

