Норвешка принцеза проговорила о Епстину: „Вољела бих да га никада нисам упознала“

20.03.2026
19:58
Норвешка престолонаследница Мете-Марит изјавила је за националну телевизију да би вољела да никада није срела покојног америчког сексуалног преступника Џефрија Епштајна, прекинувши седмонедјељну тишину након што је откривен обим њених контаката са њим .
„Осјећам се толико манипулисано, а када неко манипулише вама, то не схватите одмах“, рекла је Мете-Марит у 20-минутном интервјуу током којег је често била на ивици суза. Прије седам недјеља, норвешка јавност је сазнала да је крунска принцеза разменила стотине имејлова са опозореним Епштајном између 2011. и 2014. године и да је боравила у његовој кући на Флориди док је он био одсутан.
„Невјероватно ми је важно да преузмем одговорност за то што нисам обавила дубљу провјеру његове прошлости“, рекла је. „И да преузмем одговорност за то што сам била толико манипулисана и преварена.“ Принцеза се раније извинила и признала „лошу процјену“ након што је блиска природа њеног односа са Епштајном изашла на видјело крајем јануара, када је Министарство правде САД објавило милионе Епштајнових докумената.
„Наравно да бих вољела да га никада нисам упознала“, рекла је за јавни сервис НРК, истичући да Епштајнове жртве заслужују правду за тешко злостављање које су претрпјеле. Додала је да осјећа велики бијес што је још нису добиле. Њена одлука да проговори дошла је након интензивног притиска јавности и медија, укључујући и премијера Јонаса Гар Стереа, да објасни своју везу са Епштајном.
Током интервјуа, у којем је сједила поред свог супруга, престолонаследника Хокона, Мете-Марит је тврдила да „није знала да је он сексуални преступник или предатор“. Новинарка је истакла да је чланак на Википедији о Епштајну у то вријеме јасно навео да је он био осуђени злостављач. „Не сјећам се тога, било је прије 15 година“, одговорила је. Године 2011, три године након што је Епштајн затворен због подвођења малољетних дјевојчица, написала му је: „Гуглала сам вас након вашег посљедњег имејла. Слажeм се, није изгледало добро.“
„Још увијек нисам знала ништа о свим тим злостављањима. Али сам разумијела довољно да мислим да је он лош момак са којим људи не би требало да се друже“, рекла је за НРК. „И видјела сам га како уцјењује друге изблиза
„Зато жалим што нисам рекла већем броју људи, јер је требало.“ Признала је да превише вјерује Епштајну, а када су је питали зашто ни палата ни Министарство спољних послова нису знали за њене везе са њим, одговорила је да је он био „приватни контакт“ и да она не говори свима о својим приватним контактима.
Када је упитана зашто је провела неколико дана у Епштајновој кући у Палм Бичу 2013. године, објаснила је да је то због неименованог заједничког познаника. „Епштајн је био близак пријатељ мог доброг пријатеља“, рекла је. Описала је „ситуацију“ која ју је навела да се осјећа непријатно посљедњег дана у кући, али је одбила да открије детаље, рекавши само да је позвала мужа због тога.
Престолонасљедник Хокон је потврдио да се добро сјећа позива и да је због њега његова супруга осјећала „небезбједно“. Упркос инциденту, принцеза је неко вријеме одржавала контакт са Епштајном.
„Превише сам повјерљива, склона сам да мислим најбоље о људима“, рекла је. „Али сам такође одлучила да прекинем сваки директан контакт са њим. А то је било због таквих епизода.“
Критика након интервјуа
За Тове Таалесен, краљевску дописницу за Нетависен, интервју покреће више питања него што даје одговора. „Нешто се морало догодити, а она није хтјела да нам каже. Пропустила је прилику да буде искрена и отворена“, рекла је Таалесен за Би-Би-Си.
Интервју је снимљен у четвртак, посљедњег дана суђења њеном сину Маријусу Боргу Хојбију за силовање, које је почело почетком фебруара, неколико дана након што су објављена Епштајнова документа. Очигледно је да је чекала да се суђење заврши прије него што је јавно проговорила.
За историчара и краљевског дописника ТВ2 Оле-Јергена Шулсруд-Хансена, принцеза гријеши што ставља своју приватност испред институције краљевске породице. Ово, каже он, открива „перцепцију њихове улоге која је неспојива са институцијом“.
„Једино што ово открива јесте да су норвешка краљевска породица и двор погрешно схватили шта значи бити члан краљевске породице – и ако не промјене курс, ово ће се поновити“, сматра он.
Мете-Марит је такође питана да ли има икакву мотивацију да остане на својој краљевској функцији. Њено здравље се погоршава, а недавна открића изазвала су сумње међу Норвежанима о томе да ли она и даље има капацитет да постане краљица када престолонасљедник Хокон преузме престо.
Престолонасљедница (52), која пати од плућне фиброзе, јасно је ставила до знања да све зависи од њеног здравља. Интервју је стога био ограничен на 20 минута.
„Живим са тешком болешћу“, рекла је. „Зависи од тога да ли могу да наставим да играм своју улогу или не. Била бих веома срећна да га подржим у том пројекту, ако будем имала прилику, с обзиром на моје здравље.“
Њен муж је додао да након више од 25 година брака и даље стоје заједно. „Ово је ипак наш заједнички пројекат.“ Употреба термина „пројекат“ изненадила је дописницу Тове Таалесен: „Пројекат је нешто што радите на послу, али ако сте краљ и краљица, имате сврху у животу.“
(bbc)
