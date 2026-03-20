"ЕУ нема план Б"

20.03.2026
18:26
ЕУ нема резервни план да војни зајам од 90 милијарди евра пласира Украјини, јер Мађарска наставља да блокира ту иницијативу, изјавио је пољски премијер Доналд Туск.
"Не постоји план Б", рекао је Туск на конференцији за новинаре пре него што је напустио Брисел после самита ЕУ.
Он је напоменуо да ако било која земља, у овом случају Мађарска, настави да блокира измјене буџета блока, успјеће у томе.
Орбан: Мађарска има право да блокира 90 милијарди евра Украјини
Туск је став Будимпеште приписао предстојећим парламентарним изборима, заказаним за 12. април.
Он сматра да ЕУ неће моћи да активира финансијску помоћ Украјини до 12. априла.
Премијери Мађарске и Словачке Виктор Орбан и Роберт Фицо блокирали су на самиту ЕУ одлуку о војном зајму од 90 милијарди евра за Украјину и 20. пакет санкција Русији.
Учесници састанка су у саопштењу навели да је 25 од 27 чланица ЕУ подржало мјере за чије усвајање је потребан консензус, па се очекује да Европски савет поново размотри ту тему на свом наредном окупљању.
