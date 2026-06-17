Фоча наградила најбоље: 117 ученика и спортиста добило бесплатне улазнице

Аутор:АТВ
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Градска управа у Фочи наставила је праксу награђивања најуспјешнијих ученика, па су сезонским улазницама за Аква парк „Ушће“ и ове године обрадовани основци и средњошколци који су се истакли знањем, талентом и спортским достигнућима.
Овим гестом још једном је вреднован труд ученика генерације, вуковаца, музичара, освајача награда на републичким и државним такмичењима, као и успјешних младих спортиста и наставног особља.
Међу ђацима који су својим резултатима достојно представљали школе и град Фочу је и ученик петог разреда фочанске Основне музичке школе Јакша Мастило.
„Освојио сам прву награду на Међународном такмичењу „Акордеон арт плус“ у Источном Сарајеву, имао сам 96 бодова и учествовао сам на школском такмичењу. Ићи ћу с овом пропусницом на базене, а распуст ћу осим у Фочи провести и у Требињу, Сарајеву“, рекао је Јакша.
Сезонска улазница за Аква парк „Ушће“ пред упис у средњу школу добро ће доћи и ученику генерације Основне школе „Свети Сава“ Павлу Радићу.
„Планирам да упишем средњу школу за техничара информационих технологија у Источном Сарајеву. Овдје су добре школе гимназија, медицина, машински техничар, међутим, не проналазим се у томе, већ у школи за програмере. Волим програмирање, наставник информатике ме је усмјерио и захвалан сам му на свему што сам постигао, као и родитељима и осталим наставницима“, рекао је Павле.
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Улазнице су добили талентовани одбојкаши, атлетичари, шахисти, кик-боксери и представница Фоче на предстојећем избору за Мис БиХ. Уз њих, награђени су тренери, наставници, професори, те руководства школа који преданим радом доприносе њиховим успјесима.
„Драго ми је што Фоча гради будућност на најплеменитијој мисији образовања и улагања у младе кроз све видове знања, спорта, културе, музике и других области“, рекао је директор Средњошколског центра Фоча Крсто Ивановић.
Захваљујући постигнутим успјесима у школи и на пољу спорта, право на бесплатно освјежење и рекреацију на базенима Аква парка „Ушће“ остварило је 117 Фочака.
„Ово су најбољи амбасадори и будућност Фоче и Републике Српске. Сматрам да и даље треба да водимо рачуна о њима, да стварамо најбоље могуће услове у склопу школа и у сфери спорта. Због тога смо се одлучили да улажемо у спортску инфраструктуру и зато ћемо градити атлетску стазу, балон салу и најмодернија игралишта за спортисте и наше школе“, рекао је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.
Посебна подршка од Града Фоче недавно је стигла и фочанском генијалцу Стефану Грујичићу, прваку Српске из физике и вицешампиону из математике, који се увелико припрема за Балканијаду из физике у Истанбулу, преноси Радио Фоча.
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