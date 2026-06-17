Уклоњене заставе БиХ и постављене хрватске

Аутор:АТВ
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Радници Електрипривреде ХЗХБ су током викенда уклонили око 150 застава БиХ које су постављене на жицама као вид подршке фудбалерима на Свјетском првенству.
Заставе су уклоњене уз асистенцију полиције. Како пишу Вијести.ба, данас на дан утакмице Енглеске и Хрватске уз магистрални пут М 17 постављене су заставе Хрватске.
Ово је изазвало велико негодовање због чега су се огласиле и поједине странке у ФБиХ.
Друштво
Уклоњене заставе БиХ у Чапљини
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