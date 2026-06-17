Logo

Минић: Ветеринарска струка успјешно одговара свим изазовима

Аутор:

АТВ
17.06.2026 19:52

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас у Теслићу да ветеринарска струка у Српској успјешно одговара свим изазовима захваљујући стручном кадру.

Минић је поручио да Република Српска има стручан кадар и капацитете да заокружи све активности на контроли хране и здравља животиња, те ефикасније одговори на све изазове, што је потврђено у пракси.

"Наши доктори ветеринарске струке су једни од најодважнијих и најстручнијих имајући у виду да су предузели мјере које нису имали други у окружењу", рекао је Минић у Теслићу, гдје је отворио савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске.

Петковић кућа

Друштво

Породица Петковић остала без крова над главом, Минић обећао помоћ

Он је поручио да ће Влада Републике Српске наставити да максимално подржава ветеринарску струку с обзиром на њихову улогу да обезбјеђују сигурност и здравље животиња, а тиме и људи.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић нагласила је да су оваква савјетовања доказ да Српска може да говори о ветеринарском систему, односно да има квалитетан однос ветеринарске струке, науке, организација и институција, те ресорног министарства.

"Доказ да је то у Републици Српској на високом нивоу су сви законски и подзаконски акти које Министарство доноси пратећи, између осталог, закључке са оваквих скупова да бисмо могли да одговоримо и захтјевима свјетског тржишта у погледу контроле и безбједности хране", изјавила је Кузмићева.

Купио складиште за 350 евра

Занимљивости

Купио напуштено складиште за сићу, унутра га сачекало богатство

Предсједник Ветеринарске коморе Републике Српске Велибор Кесић указао је на значај овог савјетовања за које је рекао да је највећи међународни скуп тог типа у региону, са учесницима из ветеринарске праксе и науке из 11 земаља.

Предсједник Научног одбора Савјетовања доктора ветеринарске медицине Српске Драган Кнежевић најавио је да ће наредних дана бити представљено 66 научних радова и 62 презентације о актуелним темама које се односе на заразне болести животиња и оне које се могу очекивати у наредном периоду.

На свечаном отварању савјетовања Минићу и Кузмићевој уручене су повеље Ветеринарске коморе Републике Српске.

Савјетовање, које ће трајати до суботе, 20. јуна, организују Ветеринарска комора Републике Срспке, Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан" и Друштво доктора ветеринарске медицине Српске, уз подршку партнера из Србије, Аустрије, Чешке и Русије.

Покровитељ скупа је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Влада Српске је савјетовање категорисала као научни скуп прве категорије.

Застава, Хрватска

БиХ

Домовински покрет предлаже резолуцију о Хрватима у БиХ

На скупу ће бити организовано осам сесија - о заразном болестима и зоонозама, о болестима хране, о улози и перспективама ветеринарске струке, о исхрани фармских животиња, о антимикробној резистенцији, о репродукцији и здравственој заштити фармских животиња, о клиничкој патологији и терапији животиња, те о паразитима и паразитозама.

Планирано је и организовање округлог стола о актуелностима ветеринарске службе у Републици Српској, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Ветерина

Ветеринари

Теслић

Коментари (0)

Више из рубрике

Хрватски фудбалери учествују на тренингу пред утакмицу Групе Л у фудбалу на Свјетском првенству против Енглеске, у уторак, 16. јуна 2026. године, у Даласу

Регион

Вирална објава: Ако Хрватска данас побиједи, нико у овом кафићу неће платити пиће

52 мин

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Планирате на море у Хрватску? Ово би требали знати

1 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Регион

Хорор у Куманову: Дјеца се "надувала" љепком, пронађени на улици без свијести

3 ч

0
Масакр који је потресао регион: Петер брутално побио цијелу породицу

Регион

Масакр који је потресао регион: Петер брутално побио цијелу породицу

4 ч

0

  • Најновије

19

54

У секунди остали без свега: Помозимо породици Брчић

19

52

Минић: Ветеринарска струка успјешно одговара свим изазовима

19

45

Породица Петковић остала без крова над главом, Минић обећао помоћ

19

41

Купио напуштено складиште за сићу, унутра га сачекало богатство

19

37

Домовински покрет предлаже резолуцију о Хрватима у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима