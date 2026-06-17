Минић: Ветеринарска струка успјешно одговара свим изазовима

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас у Теслићу да ветеринарска струка у Српској успјешно одговара свим изазовима захваљујући стручном кадру.
Минић је поручио да Република Српска има стручан кадар и капацитете да заокружи све активности на контроли хране и здравља животиња, те ефикасније одговори на све изазове, што је потврђено у пракси.
"Наши доктори ветеринарске струке су једни од најодважнијих и најстручнијих имајући у виду да су предузели мјере које нису имали други у окружењу", рекао је Минић у Теслићу, гдје је отворио савјетовање доктора ветеринарске медицине Републике Српске.
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Он је поручио да ће Влада Републике Српске наставити да максимално подржава ветеринарску струку с обзиром на њихову улогу да обезбјеђују сигурност и здравље животиња, а тиме и људи.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић нагласила је да су оваква савјетовања доказ да Српска може да говори о ветеринарском систему, односно да има квалитетан однос ветеринарске струке, науке, организација и институција, те ресорног министарства.
"Доказ да је то у Републици Српској на високом нивоу су сви законски и подзаконски акти које Министарство доноси пратећи, између осталог, закључке са оваквих скупова да бисмо могли да одговоримо и захтјевима свјетског тржишта у погледу контроле и безбједности хране", изјавила је Кузмићева.
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Предсједник Ветеринарске коморе Републике Српске Велибор Кесић указао је на значај овог савјетовања за које је рекао да је највећи међународни скуп тог типа у региону, са учесницима из ветеринарске праксе и науке из 11 земаља.
Предсједник Научног одбора Савјетовања доктора ветеринарске медицине Српске Драган Кнежевић најавио је да ће наредних дана бити представљено 66 научних радова и 62 презентације о актуелним темама које се односе на заразне болести животиња и оне које се могу очекивати у наредном периоду.
На свечаном отварању савјетовања Минићу и Кузмићевој уручене су повеље Ветеринарске коморе Републике Српске.
Савјетовање, које ће трајати до суботе, 20. јуна, организују Ветеринарска комора Републике Срспке, Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан" и Друштво доктора ветеринарске медицине Српске, уз подршку партнера из Србије, Аустрије, Чешке и Русије.
Покровитељ скупа је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Влада Српске је савјетовање категорисала као научни скуп прве категорије.
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На скупу ће бити организовано осам сесија - о заразном болестима и зоонозама, о болестима хране, о улози и перспективама ветеринарске струке, о исхрани фармских животиња, о антимикробној резистенцији, о репродукцији и здравственој заштити фармских животиња, о клиничкој патологији и терапији животиња, те о паразитима и паразитозама.
Планирано је и организовање округлог стола о актуелностима ветеринарске службе у Републици Српској, преноси "Срна".
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