Купио напуштено складиште за сићу, унутра га сачекало богатство

Аутор:АТВ
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Куповина напуштених складишта на аукцијама годинама привлачи људе спремне да ризикују у нади да ће иза закључаних врата пронаћи нешто вриједно.
Иако се већина таквих куповина заврши гомилом старих и безвриједних ствари, повремено се догоди и прави пословни погодак.
Управо то догодило се америчком јутјуберу Вејду, власнику канала "Вејдс Венчур", који се бави куповином и препродајом напуштених складишта. На једној од аукција купио је наизглед обично складиште за свега 380 евра, не слутећи да га унутра чека роба вриједна десетине хиљада евра.
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Складиште је завршило на јавној лицитацији након што претходни закупац није измиривао обавезе према власнику простора. Према процедури, садржај таквих простора продаје се на аукцијама како би се дјелимично надокнадили дугови, док купац преузима сав ризик у вези са оним што ће затећи унутра.
Када је отворио врата складишта, Вејд је угледао бројне кутије и вреће, али је право изненађење услиједило тек након детаљног прегледа садржаја.
Прегледајући кутију по кутију, открио је велику количину луксузне гардеробе, обуће и модних додатака познатих свјетских брендова. Додатно изненађење било је то што је већина пронађених производа била потпуно нова, са оригиналним етикетама и истакнутим малопродајним цијенама.
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У складишту је пронађено између 400 и 500 пари женских ципела, велика количина маркиране одјеће и бројни луксузни модни додаци.
Након процјене робе, установљено је да укупна вриједност пронађених предмета износи приближно 65.000 евра, односно чак 170 пута више од износа који је платио за складиште.
"Није ме лако шокирати. Купио сам 400, можда 500 ових складишта. Већина корисних ствари иначе завршава у хуманитарним организацијама. Људи мисле да, пошто се овим бавим већ дуже вријеме, имам много таквих 'улова', али и мене је ово шокирало. Ово је чудо! Око 70 одсто ствари које иначе нађем у магацинима је коришћено. У овом случају, све је било потпуно ново“, изјавио је Вејд, преноси "Дневно".
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Његово искуство још једном показује зашто су аукције напуштених складишта постале толико популарне – већина куповина не донесе много, али понекад се иза једног катанца крије право мало богатство.
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