Масакр који је потресао регион: Петер брутално побио цијелу породицу

Аутор:АТВ
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Мало словеначко мјесто Шкоцјан крај Домжала прије шест година потресао је један од најстрашнијих злочина у новијој словеначкој историји. Младић који је важио за брижног унука претворио се у хладнокрвног крвника.
Петер Гаспети, тада 24-годишњак, у породичној кући на стравичан начин одузео је животе својим најближима 81-годишњој баки Мартини, 74-годишњем дједу Цирилу и 51-годишњем, тешко инвалидном стрицу Звонку.
Према реконструкцији догађаја, Петер Гаспети је тог суботњег јутра 13. јуна 2020. узео велики месарски нож и кренуо у свој крвави поход, пише портал 24сата.хр.
Прва жртва био је његов стриц Звонко, инвалид којег је прво убо у груди. Несрећни човјек покушао је да побјегне, али га је Гаспети сустигао, поново га убо, овога пута у врат, а затим га неколико пута пререзао.
Хорор се наставио у кухињи, гдје је на столици одмарао његов дјед Цирил, припремајући ручак. И њега је напао с леђа, дивљачки га избо у груди прије него што му је пререзао врат.
Посљедња жртва била је 81-годишња бака Мартина. Њу је пронашао како сједи на каучу у дневној соби. Напао ју је истом бруталношћу, задавши јој смртоносне ране ножем по врату.
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Али, ту се није зауставио. У чину који је згрозио чак и искусне форензичаре и судске вјештаке, својој баки је на бутини урезао бизаран узорак – мрежу плитких резови која је подсјећала на ону из игре потопања бродова.
Судски медицински вјештак Томаж Зупанц касније је на суђењу свједочио о стравичној природи повреда. Све жртве су умирале полако и у тешким мукама. Дјед и стриц искрварили су до смрти, док се бака угушила у сопственој крви. Зупанц је нагласио да су повреде биле толико тешке да им ни најбржа медицинска интервенција не би могла спасити живот.
Увиђај који је трајао седам сати открио је стравичан призор. Крв је била свуда: на подовима, зидовима, кухињским елементима и фрижидеру. Кућом су се протезали крвави отисци босих стопала, за које је касније утврђено да припадају Петеру.
Двадесет минута након 11 сати, након што је починио троструко убиство, Гаспети је сам позвао полицију. Мирним гласом је рекао:
"Све сам их убио, јер ми их је пун ку***. Нећу више јеб*** овдје да радим, доста ми их је свих", рекао је.
Када је полицајац покушао да га пита шта се догодило, Гаспети је прекинуо везу. Десет минута касније, поново је позвао, овога пута видно изиритиран.
"Гдје сте сада, пи***? Полудјећу. Морам још и своју породицу да побијем? Ви будале, свиње", викао је прије него што је опет прекинуо везу.
Збуњени оператер, не знајући о чему се ради, позвао га је назад. Гаспети се представио и на питање шта се догађа одговорио је језивом ноншаланцијом.
"Ништа, ништа, уживам. А ви? А, нисте добро разумјели?", рекао је уз дубок уздах, а затим подругљиво додао:
"Дођите да погледате. Нешто крви је по поду. Моја није."
Када су први полицајци стигли на имање, затекли су га како стоји са крвавим ножем у руци. Након што су га позвали да баци оружје, почео је да се тресе, испустио је нож и мирно се предао. Био је бос и није пружао никакав отпор. Након позива полицији, потпуно је ућутао, комуницирајући са криминалистима само климањем главом.
Током цијелог судског процеса, Петер Гаспети је дјеловао потпуно незаинтересовано и одсутно, као да се суђење за троструко убиство дешава неком другом.
Није показивао емоције, чак ни док су у судници пуштани снимци његових стравичних позива полицији или док је медицински вјештак детаљно описивао повреде које је нанио својим жртвама. Окован у тешке ланце, само би повремено спустио поглед.
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