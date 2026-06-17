Хрвати осудили држављанина БиХ: Пјесме Баје Малог Книнџе пјевао и у полицији

Аутор:АТВ
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Двадесетосмогодишњи држављанин Босне и Херцеговине осуђен је на 15 дана затвора због, како је наведено у пресуди Општинског суда у Задру, величања такозване Крајине.
Према пресуди, мушкарац је на улици, у алкохолисаном стању, пјевао пјесму Баје Малог Книнџе "Книнџе Крајишници". Исто је поновио и након хапшења, у полицијској станици, гдје је наставио да изводи исту пјесму, пише Задарски лист.
Законом о прекршајима против јавног реда и мира прописано је да ће особа која на јавном мјесту репродукцијом пјесама нарушава јавни ред и мир бити кажњена новчаном казном од 700 до 4.000 евра или казном затвора до 30 дана.
Према оптужном приједлогу, окривљени је незапослени техничар за обраду дрвета који је прије хапшења непријављено боравио у апартману у Грачацу.
Терети се да је 14. маја 2026. године око 18.55 часова у Горњем Карину код Обровца, у близини једног угоститељског објекта, под дејством 1,06 промила алкохола у крви нарушавао јавни ред и мир.
Наводи се да је пјевао пјесму "Книнџе Крајишници", за коју се у оптужном приједлогу истиче да "велича и слави такозвану Републику Српску Крајину и припаднике њених оружаних снага".
Након пријаве грађана полиција је изашла на терен те га упозорила да престане са пјевањем, али се он на упозорења оглушио.
По доласку у станицу ПП Бенковац-Обровац у Бенковцу наставио је са пјевањем рефрена исте пјесме.
У присуству полицајаца изјавио је да је дошао у Карин како би видио "каринско плаво море на којем је краљ Петар дао живот за отаџбину", наводи Задарски лист.
Тамо је отпјевао и рефрен друге пјесме Баје Малог Книнџе, "Пјева Српска Крајина", у којој се помињу стихови "до српског се мора чује, од Свилаје до Карина...".
У раније наведеној пјесми "Книнџе Крајишници" налазе се и стихови попут "пише ђедо унуку у Книн", "тамо ђе су Крајину бранили... Книнџе, Крајишници, Динарци, ратници".
Окривљени је на суду признао кривицу те потврдио да је пјевао спорне пјесме.
"То је све што имам да кажем у вези са прекршајем", рекао је двадесетосмогодишњак, поручивши судији да му може изрећи казну од 14 дана затвора.
Суд је оцијенио да је његово понашање на јавном мјесту, односно пјевање пјесама са таквим садржајем, непримјерено те да испуњава обиљежја прекршаја.
У образложењу пресуде наводи се како пјевање пјесама Баје Малог Книнџе, којег суд описује као "српског ратнохушкачког пјевача који велича такозвану Републику Српску Крајину и њене припаднике, може изазвати узнемиреност и повриједити достојанство грађана Хрватске који су били директно погођени ратним страдањима".
Суд сматра да такво понашање вријеђа национална осјећања те нарушава суживот хрватских грађана хрватске и српске националности.
Приликом одмјеравања казне суд је као олакшавајућу околност узео искрено признање, док је као отежавајућу истакао упорност, јер је окривљени пјесме наставио да пјева и након доласка полиције, као и у полицијској станици.
У обзир су узете и околности почињења те степен кривице.
"Због постојања тих околности оптуженом је изречена казна затвора као тежа врста казне, сматрајући да ће се тиме постићи сврха кажњавања", закључио је суд.
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