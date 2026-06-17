Жена напала двије особе, једна превезена на УКЦ Српске

Аутор:АТВ
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Жена из Приједора чији су иницијали М.М. ухапшена је због физичког напада на двије особе, саопштено је данас из ПУ Приједор.
Приједорска полиција ухапсила је лице М.М. из овог града због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Тешка тјелесна повреда“, „Насиље у породици или породичној заједници“, и „Омогућавање уживања опојних дрога“.
Хапшењу је претходила пријава да је осумњичена М.М. физички напала два лица и том приликом нанијела тешке тјелесне повреде једном од наведених лица из Приједора, које је због тежине повреда превезено у Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бања Луци.
Увиђајем на лицу мјеста руководио је тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор, којем ће у току дана уз Извјештај о почињеним кривичним дјелима бити предато у надлежност осумњичено лице, саопштено је из ПУ Приједор.
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