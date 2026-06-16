Драма у БиХ: Поломио ноге у удесу па пјешачио километар за помоћ

Аутор:АТВ
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Права драма одвијала се у понедјељак навече, 16. јуна, на локалитету Рујишта код Мостара, гдје је у саобраћајној незгоди на шумском путу тешко повријеђен мушкарац А.М. (43), који је управљао возилом марке нисан.
Како је раније потврђено из полиције, незгода се догодила око 19 часове на дијелу некатегорисаног шумског пута, а возач је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.
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У разговору за "ЈабланицаЛајв", учесник незгоде подијелио је детаље драматичних тренутака које је проживио након превртања возила.
"Синоћ сам доживио несрећу на Рујишту. На терен су изашли полиција, хитна помоћ и горска служба спашавања. Иако сам задобио преломе обје ноге, успио сам препјешачити око километар до мјеста с којег сам могао позвати помоћ", испричао је он.
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Према његовим ријечима, све се догодило када је покушао покренути возило на гурање низ страну пута. У тренутку када је покушао ући у кабину, због грања и захтјевног терена изгубио је контролу над ситуацијом, након чега се возило почело превртати.
"Нисам могао од грана. Улетим у кабину и одмах се преврнем. Испаднем из кабине, а како се аутомобил превртао, закачио ми је ноге", навео је он.
Упркос тешким повредама обје ноге, успио је изаћи из неприступачног терена и препјешачити око километар до мјеста с којег је могао позвати помоћ.
Колико је његов подвиг био несвакидашњи говори и чињеница да му је, према властитим ријечима, један од љекара након збрињавања у болници рекао да је прави феномен, истичући да се ријетко виђа да особа с таквим повредама успије пријећи толику удаљеност.
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Његова прича свједочи о изузетној снази воље и присебности у тренуцима када је свака одлука могла бити пресудна.
Захваљујући упорности, али и брзој реакцији спасилачких служби, ова тешка незгода није завршила с још тежим посљедицама.
Околности под којима је дошло до несреће биће утврђене након завршетка истраге и полицијског увиђаја.
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