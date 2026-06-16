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Препознајете ли овог човјека: МУП послао апел грађанима

Аутор:

АТВ
16.06.2026 20:30

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Полиција трага за мушкарцем из Бихаћа
Фото: МУП УСК

Одсјек криминалистичке полиције Полицијске станице Бихаћ, под надзором Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона (УСК), спроводи истрагу против непознатог човјека који се сумњичи за кривично дјело "оштећење туђе ствари".

Како је саопштено, кривично дјело је почињено на подручју града Бихаћа.

Полицијски службеници интензивно раде на идентификацији и проналаску осумњиченог.

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У циљу расвјетљавања случаја, Управа полиције Министарства унутрашњих послова УСК упутила је апел грађанима да, уколико имају било какве информације које би могле помоћи у идентификацији, лоцирању осумњиченог или разјашњењу околности догађаја, исте пријаве најближој полицијској станици или на број 122.

Из полиције наводе да ће све запримљене информације бити провјерене од стране надлежних полицијских службеника, те да је сарадња грађана од велике важности за успјех истраге и брзо рјешавање овог случаја.

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Тагови :

Бихаћ

Оштећење туђе ствари

Полиција

потрага

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