Породица Петковић остала без крова над главом, Минић обећао помоћ

Аутор:Зорица Петковић
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Деветочлана породица Петковић из српског повратничког села Пањик на Озрену остала је без дома. Кућа у којој су живјели а која није била у њиховом власништву, потпуно је изгорјела.
Све се одиграло у тренутку, ватра је немилице гутала све пред собом. На мјесту гдје се налазио привремени дом Петковића дим, пепео, сабласно згариште а понајвише стрепња- куда и шта даље...
"Како нећу бити забринут , седморо је дјеце", рекао је Дејан Петковић са сузама у очима.
"Тамо је била наша соба, овдје је био кревет , тамо је у ћошку био телевизор. Нисмо ништа могли изнијет", рекао је Миланко Петковић.
У тренутку пожара ,прича Дејан, мајка је била са бебом и једним сином код љекара , док су друга дјеца са њим сјекла и припремала дрва за огрев.
"Кренуо је Зоран у кућу, како је помјерио завјесу видим дим, избио из ходника, излетим, саберем дјецу побјегнемо... то поче стакло пуцати , то се распламса , ја се изгубио у том тренутку...", додао је Дејан Петковић.
"Ништа, ништа, ништа више немам", додала је Арнела Петковић у сузама.
Кућа која је изгорјела није била у њиховом власништву. Како би прехранио породицу Дејан се бави шумским пословима и кад год може одлази у надницу. Једини сигуран извор прихода је мајчински додатак. Чим је чуо шта се догодило, хитро је реаговао први човјек Петрова и контактирао премијера који је одмах обећао помоћ унесрећеној породици. Саво Минић издао је налог да Влада Српске хитно обезбиједи средства за куповину монтажне куће. Да се убрзано ради на рјешавању стамбеног збрињавања Петковића, потврдио је и данас.
"Када сам чуо колико је дјеце у питању мене, не само мене свакога вјерујем у Републици Српској и Федерацији и у окружењу је та информација дубоко потресла. Ево ја сам неко ко има механизам да може помоћи, дао сам налог. Од јутрос сам у неким обавезама али већ ћу брзо јавити како и гдје ћемо набавити монтажну кућу", јасан је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Тренутно се тражи одговарајући плац на Пањику, на којем ће бити подигнута монтажна кућа. Помоћи ћемо Дејану, Арнели и њиховој дјеци, поручује и начелник Петрова.
"Општина Петрово ће наравно пропратити све шта треба везано за све остале потребе. Помоћи ћемо око намјештаја , око прикључка струје и воде али сигуран сам да ће не само мјештани Пањика, већ и из дијаспоре, сви људи добре воље помоћи да се проблем што прије ријеши да ова дјеца добију кров над главом", рекао је начелник општине Петрово Озрен Петковић.
Породица је за сада смјештена код комшија. Хуманост никада није изостала па не смије ни сада, причају комшије, најважније је да је избјегнуто најгоре.
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