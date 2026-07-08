САД намјерава уклонити Сирију с листе држава које спонзоришу тероризам

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Бијела кућа обавијестила је Конгрес о намјери да Сирију уклони са списка држава које спонзоришу тероризам. Да би одлука постала коначна, потребно је да прође рок од 45 дана од обавјештења, саопштио је амерички државни секретар Марко Рубио.
„Уклањање те ознаке омогућиће међународну трговину и улагања, дати Сирији прилику за обнову и отворити ново поглавље за сиријски народ. Стабилна и јединствена Сирија, у миру са собом и својим сусједима, не користи само региону, већ и цијелом свијету“, рекао је Рубио у изјави.
„Одлука слиједи након извршне уредбе предсједника Трампа од 30. јуна прошле године, којом је наложено ублажавање санкција Сирији, а донесена је и због позитивних промјена и противтерористичких акција које је предузела сиријска влада под предсједником Ахмедом ал Шараом, као и формалних гаранција које је дао предсједник ал Шара да Сирија у будућности неће подржавати дјела међународног тероризма“, додао је.
„Данас је значајна прекретница у обновљеним билатералним односима САД и Сирије, као и у историји Сирије као нације. Похваљујемо владу Сирије што је зацртала нови пут и радујемо се јачању нашег партнерства са Сиријом и њеним народом“, закључио је Рубио.
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