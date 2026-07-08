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Крај мира: Осам иранских војника убијено у америчким нападима

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 21:20

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Крај мира: Осам иранских војника убијено у америчким нападима

Осам припадника иранске војске убијено је синоћ у америчким нападима на јужне дијелове земље, објавили су ирански медији.

Према наводима државних агенција, напади су били усмјерени на стратешки важне приобалне регије, а жртве ових удара су припадници различитих родова војске. Потврђено је да су међу погинулима припадници иранских ваздухопловних снага, као и морнарице.

Америчка војска је рано у сриједу напала Иран након оптужби да је Техеран погодио три брода у Ормуском мореузу.

Недуго након напада, Иран је саопштио да је гађао америчке циљеве у Бахреину и Кувајту.

Америчка Централна команда саопштила је да су удари изведени како би се Ирану наметнули високи трошкови због напада на комерцијалне бродове у међународном пловном путу.

У саопштењу се наводи да су погођени системи противваздухопловне одбране, радари и више од 60 мањих пловила Иранске револуционарне гарде, која су раније коришћена за узнемиравање бродова у мореузу, преноси Кликс.

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