Крај мира: Осам иранских војника убијено у америчким нападима

Аутор:АТВ редакција
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Осам припадника иранске војске убијено је синоћ у америчким нападима на јужне дијелове земље, објавили су ирански медији.
Према наводима државних агенција, напади су били усмјерени на стратешки важне приобалне регије, а жртве ових удара су припадници различитих родова војске. Потврђено је да су међу погинулима припадници иранских ваздухопловних снага, као и морнарице.
Америчка војска је рано у сриједу напала Иран након оптужби да је Техеран погодио три брода у Ормуском мореузу.
Недуго након напада, Иран је саопштио да је гађао америчке циљеве у Бахреину и Кувајту.
Америчка Централна команда саопштила је да су удари изведени како би се Ирану наметнули високи трошкови због напада на комерцијалне бродове у међународном пловном путу.
У саопштењу се наводи да су погођени системи противваздухопловне одбране, радари и више од 60 мањих пловила Иранске револуционарне гарде, која су раније коришћена за узнемиравање бродова у мореузу, преноси Кликс.
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