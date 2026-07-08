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"Гренланд није на продају"

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 19:04

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Гренланд
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Гренланд није на продају, поручио је данас предсједник владе тог арктичког острва Јенс-Фредерик Нилсен, након што је амерички предсједник Доналд Трамп током самита НАТО-а у Анкари поновио захтјев за преузимање контроле над том територијом.

"Гренланд није на продају. Учестали позиви на преузимање или контролу над нашом земљом то не мијењају", написао је Нилсен у објави на Фејсбуку, пренио је Ројтерс.

Дан након што је Трамп поновио свој захтјев да Сједињене Америчке Државе преузму контролу над Гренландом, дански министар спољних послова Ларс Локе Расмусен је рекао да Данска и даље води дипломатске преговоре са Гренландом и САД, али да још није познат исход преговора.

Трамп је раније рекао да би Гренланд требало да буде под контролом Сједињених Америчких Држава, а не Данске, и оцијенио да је спор око Гренланда нарушио односе између САД и НАТО.

"То је оно што је нарушило мој однос са НАТО, јер Гренланд не користи Данској", рекао је Трамп и истакао да Данска не улаже довољно новца да заиста помогне Гренланду иако је "окружен је кинеским и руским бродовима.

Раније данас, норвешки министар одбране Торе Сандвик изјавио је да савезници који прате активности Русије на крајњем сјеверу већ спроводе конкретне мере за безбједност Арктика, односно Гренланда, пренио је портал Политико.

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Тагови :

Гренланд

Доналд Трамп

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