Иран запријетио затварањем Хормушког мореуза

Аутор:АТВ редакција
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Иран ће затворити Хормушки мореуз уколико Сједињене Америчке Државе изведу нове војне нападе, изјавио је безбједносни извор за иранску државну телевизију Прес ТВ. Пријетња је услиједила након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио могућност нових удара на иранске циљеве.
Према истом извору, Техеран ће у случају новог америчког напада гађати најмање двоструко више циљева него раније те неће правити разлику између САД-а и њихових регионалних савезника.
Корпус чувара исламске револуције саопћио је да је током ноћи извео нападе на 85 америчких војних локација у Бахреину и Кувајту, представљајући их као одговор на посљедње америчке акције. Међутим, ове тврдње за сада нису независно потврђене, па је тешко процијенити стварни обим и учинак војних удара обје стране.
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Хормушки мореуз један је од најважнијих поморских праваца на свијету, којим пролази око петине глобалног извоза нафте и укапљеног природног плина. Његово евентуално затварање могло би поново изазвати озбиљне поремећаје на свјетском енергетском тржишту.
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