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Цвијановићи прославили рођење унуке: "Добро нам дошла Ема!"

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 08:08

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Жељка Цвијановић са породицом
Фото: Iks/Željka Cvijanović

У породицу Цвијановић стигао је нови члан, унука Ема, а поносна бака, Жељка Цвијановић није скидала осмијех с лица и крила радост.

"Сви знате за моју унуку Неву и колико је уљепшала живот цијелој нашој породици. Вечерас славимо рођење моје друге унуке Еме. Неизмјерно сам срећна и драго ми је што су наши пријатељи и наше породице заједно у овим тренуцима среће. Добро нам дошла Ема", поручила је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић на Иксу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

рођење

прослава

породица

унука

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