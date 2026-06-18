Цвијановићи прославили рођење унуке: "Добро нам дошла Ема!"

Аутор:АТВ редакција
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У породицу Цвијановић стигао је нови члан, унука Ема, а поносна бака, Жељка Цвијановић није скидала осмијех с лица и крила радост.
"Сви знате за моју унуку Неву и колико је уљепшала живот цијелој нашој породици. Вечерас славимо рођење моје друге унуке Еме. Неизмјерно сам срећна и драго ми је што су наши пријатељи и наше породице заједно у овим тренуцима среће. Добро нам дошла Ема", поручила је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић на Иксу.
Сви знате за моју унуку Неву и колико је уљепшала живот цијелој нашој породици. Вечерас славимо рођење моје друге унуке Еме. Неизмјерно сам срећна и драго ми је што су наши пријатељи и наше породице заједно у овим тренуцима среће.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 17, 2026
Добро нам дошла Ема! ❤️ pic.twitter.com/KpcuIXkwjk
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